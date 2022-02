Besser als Bayern und BVB: In dieser Statistik ist der HSV die absolute Spitze

Da ist die Spitze – und da stehen wir: HSV-Trainer Tim Walter hängt mit seinem Team sogar die Bayern und den BVB ab. © Oliver Ruhnke/Imago

Der HSV will in die Bundesliga. In einer Angelegenheit hat der Verein aus dem Norden schon Erstliga-Reife – und landet sogar vor Borussia Dortmund und Bayern München.

Hamburg – Fußball ist, ob man nun will oder nicht, ein Spiel der Zahlen. Auch wenn die Werte in Statistiken am Ende hin und wieder nicht dem Sieger auf dem Platz entsprechen. Andererseits: Wer letztlich von beiden Kontrahenten zumindest die größere Zahl an Torerfolgen auf seiner Seite stehen hat, der gewinnt eben nunmal.

In Sachen Statistik ist der Hamburger SV in dieser Saison alles andere als gebeutelt. Die Mannschaft von Tim Walter ist in einem Zahlenspiel sogar besser als Top-Clubs wie der FC Bayern und Dortmund – in welcher? Das Verrät 24hamburg.de*.

Insgesamt ist „the trend“ beim HSV „the friend“ – oder anders formuliert: Wenn es nach den Zahlen geht, dann gibt es am Ende der Saison eigentlich keinen anderen Aufsteiger als die Mannschaft von Trainer Tim Walter, bei der es Spekulationen gibt, ob Neuzugang Giorgi Chakvetadze länger als bis zum Juni 2022 bleibt* – eigentlich endet dann sein Leihvertrag. Doch zurück zur Statistik: In der belegt der HSV gleich mehrfach den ersten Rang*. Klingt ganz so, als würde wirklich nichts gegen den Aufstieg sprechen. Zumindest in der Zahlenwelt. Aber: wichtig ist halt immer noch auf‘m Platz. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.