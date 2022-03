Betis Sevilla organisiert erstes nachhaltiges Fußball-Spiel

Ein Fan von Betis Sevilla jubelt während eines Spiels. Der Verein misst den CO2-Fußabdruck der Partie gegen Bilbao. © Jose Luis Contreras/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Der spanische Club Betis Sevilla organisiert nach eigenen Angaben am Sonntag „das erste Spiel für die Nachhaltigkeit“ der Fußball-Geschichte.

Sevilla - „Für uns ist es nicht nur wichtig, zur Stärkung des Umweltbewusstseins in der Gesellschaft aufzurufen, sondern auch die Ersten zu sein, die tatsächlich auch etwas unternehmen“, wurde der zuständige Generaldirektor des Clubs, Ramón Alarcón, in der Fachzeitung „AS“ zitiert. Es sei „wichtig, Maßnahmen zu ergreifen“, betonte Alarcón.

Das Ligaspiel gegen Athletic Bilbao findet am Sonntag (16.15 Uhr) unter dem Motto „Forever Green“ (Für immer grün) statt. Die Fans werden zum Beispiel aufgerufen, umweltfreundliche Transportmittel zu benutzen, um zum Estadio Benito Villamarín zu fahren. Dazu bietet der Club Rabatte bei der Anmietung von E-Bikes und E-Rollern. Die Zuschauer sollen außerdem die Reste von Nuss- und Samen-Snacks nicht wie bisher einfach wegschmeißen, sondern in 10.000 vom Verein zur Verfügung gestellten Pappbechern sammeln und nach Abpfiff abgeben, damit diese Reste als Düngemittel verwendet werden können.

Die Spieler des Heimteams werden außerdem erstmals Trikots, Hosen und Stützen aus wiederverwertbaren Materialien tragen. Zudem werden sie Wasser aus Flaschen trinken, die nicht wie üblich aus Plastik, sondern ebenfalls aus recycelten Materialien hergestellt wurden. Am Sonntag soll der CO2-Fußabdruck des Spiels gemessen werden. Um diesen möglichst niedrig zu halten, sollen die genannten und auch andere Maßnahmen und Aktionen nächste Saison nach Clubangaben zum „Standard“ werden.

In der Primera División belegen die „Grün-Weißen“ derzeit Tabellenplatz fünf. In der Europa League will Betis am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt versuchen, die 1:2-Niederlage aus dem Achtelfinalhinspiel wettzumachen. dpa