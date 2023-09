Jennifer Hermoso: Die Rekord-Torschützin, die zum Gesicht der spanischen „Me too“-Bewegung wurde

Von: Korbinian Kothny

Jennifer Hermoso wurde der Welt als Kuss-Opfer von Luis Rubiales bekannt. Dabei wird die Spanierin am liebsten als Fußballerin gesehen.

Madrid – Etwas mehr als zwei Wochen ist es her, dass die spanische Frauenfußball-Nationalmannschaft den WM-Pokal in den australischen Nachthimmel von Sydney reckte. Zum ersten Mal in der Geschichte. Nur über den historischen Erfolg bei der Frauen-WM spricht seitdem fast keiner mehr.

Jennifer Hermoso\t Geboren: 9. Mai 1990 (33 Jahre alt) in Madrid, Spanien Aktuelle Teams: CF Pachuca Femenil / Nationalmannschaft Spanien Länderspiele (Tore): 103 (51)

Kuss-Skandal nimmt immer verrücktere Wendungen an

Es sind die Begleitumstände der Siegerehrung, die die Berichterstattung seitdem beherrschen und zwei Wochen nach einer Ewigkeit anfühlen lassen. Zu viel ist seitdem passiert, zu skurril die ganzen Nebenschauplätze, zu wichtig das Thema, das mittlerweile weit über den Fußball hinausgeht.

Der Auslöser: Ein Kuss im Überschwang der Euphorie, sagen die Einen. Ein sexueller Übergriff, der die noch immer herrschende Unterdrückung von Frauen im Fußball zeigt, sagen die Anderen. Die Rede ist natürlich von Luis Rubiales, den Immer-Noch-Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, und sein Übergriff auf Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung in Sydney.

Kaum ein Tag ist seitdem vergangen, an dem es keine neuen Wendungen in der eigentlich so klaren Angelegenheit gibt. Seitdem immer im Mittelpunkt: Luis Rubiales, der verzweifelt um seinen Posten kämpft, obwohl sich ganz Spanien, wenn nicht sogar die ganze Welt von ihm abgewendet hat.

Jennifer Hermoso wird seit der Kuss-Affäre nicht mehr nur als Fußballerin wahrgenommen.

Hermoso fordert Konsequenzen für Rubiales

Um Jennifer Hermoso ist es, trotz Stürmen der Unterstützung, vergleichsweise ruhig. Die Spanierin äußerte zwar schon kurz nach der Skandal-Szene, dass ihr der Kuss nicht gefallen habe, konzentrierte sich aber im Anschluss auf die WM-Feierlichkeiten. Verständlicherweise.

Erst vier Tage nach dem WM-Finale meldete sich die 33-Jährige in einem gemeinsamen Statement mit der spanischen Spielergewerkschaft FutPro zu Wort. Der Inhalt kurz zusammengefasst: Der Kuss war nicht einvernehmlich, Rubiales solle zurücktreten.

Einen Tag später erklärte Hermoso in einem Statement auf Instagram nochmal, dass die Äußerungen von Rubiales – der mittlerweile versuchte, von der Täter- in die Opferrolle zu rutschen – falsch seien. Seitdem herrscht wieder Ruhe um Hermoso. Keine großen öffentlichen Auftritte, keine weiteren Forderungen. Wieso auch?

Hermoso: Debüt mit 14, Rekord-Torschützin mit 33

Hermoso ist in eine Rolle gerutscht, von der sie sich vor dem 20. August wahrscheinlich auch nicht vorstellen konnte, sie jemals zu bekleiden. Davor war die 33-Jährige einfach nur Fußballerin. Und was für eine.

Bereits mit 14 Jahren debütierte die Offensivspielerin 2004 für ihren Heimatverein Atlético Madrid in der zweiten Liga Spaniens. Zum Fußballspielen hat sie übrigens ihr Großvater motiviert, der einst für die Rojiblancos im Tor stand. Gute 19 Jahre nach ihrem Debüt im Profifußball ist Hermoso Rekord-Torschützin des FC Barcelona, der spanischen Liga, der spanischen Nationalmannschaft und hat nahezu jeden Titel, den es zu gewinnen gibt, gewonnen. Die Krönung: der WM-Titel vor gut zwei Wochen.

Doch seit dem Kuss ist es nicht mehr nur der Fußball, mit dem Hermoso verbunden wird. Sie ist viel mehr das Gesicht für den seit langem andauernden Kampf um Gleichberechtigung im spanischen Frauenfußball geworden. Unter dem #SeAcabó fordert ganz Spanien eine Runderneuerung des Fußballverbands. Zu Deutsch heißt se acabó, „es ist vorbei“. Das Ganze erinnert an die „MeToo“-Bewegung in den USA 2017.

Youssef En-Nesyri und die Spieler des FC Sevilla solidarisierten sich mit Jennifer Hermoso.

Hermoso hält Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus

An der Front Jennifer Hermoso, obwohl sie selbst gar nicht spricht. Von ihren Teamkolleginnen als lebensfroh und stets gut gelaunt beschrieben, hält sich die 33-Jährige zurück. So wie sie es mit ihrem Privatleben übrigens schon immer macht. Außer einer angeblichen Liasion mit Teamkollegin Alex Putellas zwischen 2020 und 2022 ist nicht viel über das Liebesleben von Hermoso bekannt.

Spaniens Rekordtorjägerin fühlte sich bislang noch immer auf dem Platz am wohlsten und ließ dort mit ihrer Leistung für sich sprechen. Das würde sie wohl am liebsten auch jetzt wieder machen. Im Nationaltrikot von Spanien wird das aber erst der Fall sein, wenn Rubiales beim Verband endgültig Geschichte ist. (kk)