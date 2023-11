Zuschlag für EM-Ticket – aber Sie wollen es gar nicht? UEFA nennt drastische Folge

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Sie haben sich für EM-Tickets beworben und tatsächlich den Zuschlag bekommen – wollen die Karten aber gar nicht? Die UEFA verkündet eine weitreichende Folge.

Frankfurt – Die Begeisterung ist riesig: In der ersten Bewerbungsphase verzeichnete die UEFA Millionen von Anfragen für die begehrten Tickets der Fußball-Europameisterschaft. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt und ist für die Fans natürlich ein herausragendes Großevent.

EM 2024 Ausrichter: Deutschland Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Teilnehmende Nationen: 24

EM-Tickets: Erste Bewerbungsphase abgeschlossen, weitere folgen

Vom 3. bis zum 26. Oktober hatten die Fans die erste Chance, sich um Eintrittskarten zu bemühen. In dieser Phase wurden 1,2 Millionen Tickets zur Verfügung gestellt, es gab jedoch über 20 Millionen Interessierte. Daher werden viele Anhänger enttäuscht sein – sie haben jedoch die Option, sich in einer der folgenden Runden erneut um ein Ticket zu bewerben. Hier haben wir zusammengefasst, was Fußballbegeisterte nach dem Abschluss der ersten EM-Ticketphase wissen sollten.

Bis zum 14. November 2023 plant die UEFA, alle Glücklichen, deren Bewerbung erfolgreich war. zu benachrichtigen. Dies geht auch aus einer E-Mail hervor, die in diesen Tagen in den Posteingängen aller Antragsteller aufploppt. Darin beantwortet der Kontinentalverband vier Fragen.

Zuschlag für EM-Ticket – aber Sie wollen es gar nicht? UEFA nennt drastische Folge für Bewerbung

Bei der vierten dürfte manch ein Anhänger aufmerksam werden: „Kann ich bei erfolgreicher Ticketbewerbung nur einen Teil der mir zugewiesenen Tickets bezahlen?“

Die Antwort der UEFA: „Wenn du bei der Verlosung erfolgreich warst, wirst du für alle dir zugewiesenen Tickets zahlen müssen. D.h. du wirst bestimmte Tickets oder Spiele nicht von deiner Bestellung entfernen können. Solltest du dich gegen eine Zahlung entscheiden, wird deine gesamte Ticketbewerbung annulliert.“

Stadien der EM 2024: Kuriose Namen für die zehn deutschen Arenen Fotostrecke ansehen

Keine Bezahlung bedeutet Aus für komplette EM-Ticket-Bewerbung

Das bedeutet: Wenn ein Fan das große Los zieht und tatsächlich Tickets für alle gewünschten Spiele erhält, muss er auch den Gesamtbetrag begleichen. Einzelne Spiele zu stornieren und andere zu behalten ist nicht möglich. Das Prinzip der UEFA ist: Alles oder nichts.

Zahlreiche Antragstellerinnen und Antragsteller hatten eine Vielzahl von Spielen und Tickets ausgewählt, Bestellungen im Wert von über 5000 Euro waren nicht ungewöhnlich. Wer sich also in einer solchen Situation finanziell überlastet fühlen sollte, muss den vollen Preis zahlen – oder man erhält überhaupt nichts.

In der Münchner Allianz Arena werden insgesamt sechs EM-Spiele ausgetragen. © MIS / Imago

Nützliche Hinweise für die EM 2024: UEFA beantwortet häufig gestellte Fragen

Immerhin: Ab Frühjahr 2024 plant die UEFA, eine offizielle Wiederverkaufs-Plattform einzuführen, auf der Tickets weiterverkauft werden können. Zudem wird es die Möglichkeit geben, Eintrittskarten über eine App an Freunde oder Familienmitglieder zu übermitteln. Der Verband wird noch detailliertere Informationen bereitstellen. Auf der offiziellen Webseite finden sich in den FAQs zusätzliche hilfreiche Antworten auf oft gestellte Fragen. (akl)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Alexander Kaindl sorgfältig überprüft.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.