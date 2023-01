„Bild“: Trapp Kandidat beim FC Bayern als Neuer-Ersatz

Torwart Kevin Trapp (r) soll als Ersatz für Manuel Neuer beim FC Bayern im Gespräch sein. © Federico Gambarini/dpa

Wer ersetzt den verletzten Manuel Neuer im Tor des FC Bayern? Nun wird ein prominenter Name als möglicher Kandidat gehandelt.

München - Eintracht Frankfurts Kevin Trapp soll Informationen der „Bild“ zufolge beim FC Bayern zum möglichen Kandidatenkreis als Ersatz für den verletzten Nationaltorwart Manuel Neuer gehören.

Wie die Zeitung berichtete, sollen sich die Münchner „bei der Trapp-Seite“ erkundigt haben, ob ein Wechsel infrage käme. Eine offizielle Anfrage bei der Eintracht habe es bisher aber noch nicht gegeben. Offizielle Aussagen zu der Personalie gab es zunächst nicht.

„Wir prüfen verschiedene Szenarien“, hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Torwartsuche zuletzt der „Sport Bild“ gesagt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss auf Neuer (36) bis zum Saisonende verzichten, weil sich der Kapitän der Nationalmannschaft im Ski-Urlaub einen Unterschenkelbruch zugezogen hat. In Sven Ulreich (34) haben die Münchner nur noch einen erfahrenen Torwart.

Als Ersatzkandidaten für Neuer genannt wurden in den Medien vor allem Alexander Nübel (26), der vom FC Bayern noch bis zum Sommer an die AS Monaco ausgeliehen ist, und Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

Trapp (32) hat bei der Eintracht noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Der frühere Torhüter von Paris Saint-Germain ist in der Nationalmannschaft die Nummer drei hinter Neuer und Marc‑André ter Stegen (FC Barcelona). Bei Europa-League-Gewinner Frankfurt ist Trapp eine absolute Identifikationsfigur und soll unbedingt gehalten werden.

Der FC Bayern beginnt am Dienstag die Vorbereitung auf die Restsaison. Drei Tage später reist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ins Trainingslager nach Katar. Am 20. Januar geht für den Tabellenführer bei RB Leipzig die Bundesligasaison weiter. dpa