Überraschende Bilder: Bundestrainer Nagelsmann bringt Freundin Lena mit zu Pokal-Kracher

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann beobachtet beim DFB-Pokal-Spiel zwischen Stuttgart und Dortmund vor der EM 2024 einige Nationalspieler. Freundin Lena sitzt auf der Tribüne an seiner Seite.

Stuttgart – Nanu, wer sitzt da denn auf der Tribüne? Beim Pokal-Kracher zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund mischte sich Julian Nagelsmann unter die Zuschauer. Das ist zunächst keine große Überraschung. Der Bundestrainer nutzte die Gelegenheit, im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland zahlreiche Nationalspieler zu beobachten. Nagelsmann kam jedoch nicht allein – an seiner Seite saß Freundin Lena.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), in Landsberg am Lech Freundin: Lena Wurzenberger Amt: Bundestrainer Deutschland Bisherige Trainerstationen: FC Bayern München, RB Leipzig, TSG Hoffenheim

Nagelsmann zeigt sich im DFB-Pokal in Stuttgart mit Freundin Lena auf der Tribüne

Das Pärchen machte es sich dick eingemurmelt bei Temperaturen um die drei Grad auf der Tribüne der Stuttgarter Fußball-Arena gemütlich. Nagelsmanns Freundin Lena Wurzenberger hielt sich zudem mit einem roten Schal warm.

Neben den beiden nahm der ehemalige Spieler und Manager des VfB, Dieter Hoeneß, Platz. Nagelsmann, der mit einer improvisierten Autofahrt rechtzeitig zur EM-Auslosung eingetroffen war, und seine Lena hatten sichtlich Spaß. Zwischenzeitlich kam es noch zu einem angeregten Plausch mit Sami Khedria, der zuletzt bei Turnieren der deutschen Nationalmannschaft als Experte im Einsatz war.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger beim DFB-Pokal-Spiel zwischen Stuttgart und Dortmund. © ActionPictures/Sportfoto Rudel/Imago

Ungewöhnlich: In der Vergangenheit waren die Partnerinnen der Bundestrainer eher nicht auf den Tribünen der Republik zu sehen. Ähnliche Bilder von Jogi Löw oder Hansi Flick hatte es beispielsweise nicht gegeben. Nagelsmann sorgte mit dem überraschenden Paar-Auftritt mit seiner Lena für Erstaunen im DFB-Kosmos.

Dabei sind gemeinsame Auftritte der beiden keine Seltenheit, seitdem Nagelsmanns Beziehung zu der ehemaligen Bayern-Reporterin der Bild-Zeitung im vergangenen Jahr bekannt wurde. Bereits beim 2:3 der DFB-Elf gegen die Türkei in Berlin war Lena im Stadion. Auch in Nagelsmanns letzten Monaten als Bayern-Trainer fieberte sie fast immer auf der Tribüne mit. Nach dem Champions-League-Sieg in Paris im Februar gab es am Tribünen-Rand von Nagelsmann sogar einen Kuss für seine Lena.

An der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann und seiner Freundin Lena: VfB-Legende Dieter Hoeneß. © H. Langer/Imago

Nagelsmann beobachtet vor der EM 2024 auch Undav

Nagelsmann muss für die anstehenden Länderspiele Ende März gegen die Niederlande und Frankreich die richtigen Spieler auswählen, um vor dem Heim-Turnier in Deutschland nicht zunehmend unter Druck zu geraten. Ex-Nationalspieler und TV-Experte Didi Hamann schießt gegen Nagelsmann und munkelt schon über dessen Aus vor der EM.

Ob er beim Achtelfinal-Spiel zwischen Stuttgart und Dortmund (2:0) neue Erkenntnisse gewinnen konnte? Für den VfB waren Chris Führich und Josha Vagnoman im Einsatz. Für den BVB spielten Karim Adeyemi, Emre Can, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels, Marius Wolf und Youssoufa Moukoko, der schon nach 24 Minuten ausgewechselt werden musste. Nagelsmann hat aber noch einen weiteren Spieler beobachtet: VfB-Stürmer Undav wählt Deutschland – ein neuer Stern am DFB-Himmel? (ck)