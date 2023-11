„Blutiger Held“ Schweinsteiger zeigt sich bei „Wetten, dass..?“ hoffnungsvoll für Heim-EM

Von: Stefan Schmid

Bastian Schweinsteiger hat die Hoffnung auf eine erfolgreiche Heim-EM noch nicht aufgegeben. Bei „Wetten, dass..?“ bringt er das Publikum zum Lachen.

Offenburg – Die letzten beiden Testspiele bestritt die deutsche Nationalmannschaft mit mäßigem Erfolg. Sowohl gegen die Türkei (2:3) als auch gegen Österreich (0:2) setzte es eine herbe Niederlage. Während die deutschen Fußballfans langsam aber sicher die Hoffnung verlieren, hat Bastian Schweinsteiger diese noch nicht aufgegeben. Ein erfolgreiches Abschneiden würde wohl auch seine Arbeit als TV-Experte einfacher machen.

Schweinsteiger: „Sollten auf jeden Fall Fußball spielen können“

Ganz in Schwarz betraten Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger die „Wetten, dass..?“-Bühne in Offenburg. Für beide gab es lang anhaltenden Applaus, wenn auch nicht vergleichbar mit den frenetischen Standing Ovations für Thomas Gottschalk zum Beginn der Show.

Als sich das Paar dann auf das berühmte Sofa begeben hatte, drehte sich ziemlich schnell alles um den Sport. Tennis und vor allem Fußball interessierte Gottschalk brennend. Von Schweinsteiger wollte er wissen, was ein Fußballer denn brauchen würde, um unsterblich zu werden: „Charisma oder Können?“ Die Fußballlegende versuchte gar nicht, zu einer ernsthaften Darlegung überzugehen, sondern bediente, dem Format angemessen, lieber die humoristische Schiene. Mit Erfolg, denn für seine Antwort „Sie sollten auf jeden Fall Fußball spielen können, das ist schonmal wichtig“, erntete er einige Lacher vom Publikum.

Schweinsteiger-Kritik an DFB-Elf bei „Wetten, dass..?“

Die Chance, sich einen großen Namen zu machen, hätte jetzt die DFB-Elf mit der Heim-EM 2024, führte Schweinsteiger aber dann doch weiter aus und blickte dabei auch auf seine eigene Vergangenheit und die Weltmeisterschaft 2006 zurück. Als TV-Experte kam er aber nicht umhin, Kritik am jetzigen Team zu üben: „Wir hatten elf gute Spieler, wir hatten eine gute Mannschaft. Jetzt gibt es elf gute Spieler, aber noch keine funktionierende Mannschaft.“

Optimistisch sei er aber trotzdem, denn „es kann sich schon noch entwickeln“. Das Publikum, das die Aussage mit Lachen quittierte, schien nicht ganz auf einer Linie mit Schweinsteiger zu sein. Das führte dazu, dass er sich direkt an die Fans richtete: „Gerade vor heimischen Publikum – und ich durfte das erleben 2006 – da ist es was Besonderes. Und da kann jeder von euch dazu beisteuern, dass die Nationalmannschaft Erfolg hat.“

Nach Gottschalk-Frage: Schweinsteiger beteuert seriöses Expertentum

Gottschalk war aber nicht nur am aktuellen Zustand der deutschen Nationalmannschaft interessiert, sondern wandte sich auch Schweinsteigers Job als TV-Experte zu. Ob er gegenüber dem FC Bayern gnädiger sei, wollte der Moderator von dem von ihm so bezeichneten „blutigen Helden“ wissen. Schweinsteiger sagte zwar, dass er sich stets über einen FCB- oder DFB-Sieg freuen würde, er aber keineswegs Gnade in der Kritik walten lassen würde.

Besonders bei der Nationalmannschaft konnte er zuletzt wenig Lob verteilen und musste dementsprechend kritisch zu Werke gehen. „Das Problem war halt bei den letzten Turnieren bei der Nationalmannschaft musste ich das leider auch und das ist natürlich nicht so einfach, weil ich versuche, immer fair zu bleiben. Der Bessere hat es immer verdient zu gewinnen und der, der verliert, der hat irgendwas falsch gemacht und darauf muss man halt eingehen.“ Eine erfolgreiche Nationalmannschaft würde also auch Schweinsteiger das Leben erleichtern. (sch)