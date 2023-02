Bochum-Stürmer Holtmann am Meniskus operiert

Muss vorerst pausieren: Gerrit Holtmann (l). © Swen Pförtner/dpa

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss etwa zwei Wochen auf Angreifer Gerrit Holtmann verzichten. Der 27 Jahre alte Nationalspieler der Philippinen wurde am Meniskus operiert.

Bochum - „Es ist keine schlimme Verletzung, es war ein kleiner Eingriff. Wir gehen davon aus, dass er in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen wird“, sagte VfL-Coach Thomas Letsch. Damit fällt Holtmann am Samstag gegen den SC Freiburg und am 25. Februar bei Werder Bremen aus. dpa