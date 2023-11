Böller explodiert bei Bundesliga-Spiel: Elf Verletzte und zwei Festnahmen

Von: Bettina Menzel

Im Bundesliga-Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim explodierte ein Böller im Stadion. Unter den Verletzten waren offenbar auch zwei junge Mädchen.

Augsburg – In der 57. Minute der Partie FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim explodierte plötzlich ein Feuerwerkskörper im Stadion. Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin die Partie und für einen Moment rückte der Fußball in den Hintergrund. Bei der Explosion wurden Polizeiangaben zufolge elf Personen verletzt. Offenbar war der Böller aus dem Hoffenheimer Fanblock geworfen worden, man habe zwei Tatverdächtige festgenommen, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Partie vor 28.260 Zuschauern konnte regulär zu Ende gespielt werden.

Böllerexplosion bei Partie FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim: „Nicht zu fassender Unsinn“

Die Partie des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim muss unterbrochen werden. Am Gästeblock explodiert ein Knallkörper. © picture alliance/dpa | Harry Langer

Der Feuerwerkskörper war in der 57. Minute nahe der Eckfahne lautstark explodiert, der Knall war im gesamten Stadion zu hören. Der Schiedsrichter Felix Brych unterbrach daraufhin die Partie für rund fünf Minuten. „Durch den gezündeten Böller wurden mehrere Personen offenbar durch ein Knalltrauma verletzt“, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die verletzten Personen seien durch den Rettungsdienst versorgt worden. Unter den Verletzten sollen sich auch ein zwölfjähriges und ein 17-jähriges Mädchen befinden, wie die Augsburger Allgemeine berichtete.

Noch während des Spiels konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln und die beiden Männer festnehmen. „Beide Männer stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein“, so die Polizei. Der Vorfall sei „in nicht zu fassender Unsinn“, kommentierte TSG-Sportchef Alexander Rosen nach dem 1:1 am Samstag. „Es ist eine Katastrophe, das hat in einem Fußballstadion nichts zu suchen.“ Hervorragend sei aber gewesen, wie der Schiedsrichter reagiert habe. „Besonnen und unaufgeregt“, so Rosen. Auch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll verteilte ein „großes Kompliment“ an Schiedsrichter Brych. Der Unparteiische selbst gab an, „noch nie einen so lauten Knall in einem Fußballstadion gehört“ zu haben. Ströll lobte auch Rosen, der direkt nach dem Vorfall zum Hoffenheimer Fan-Block gegangen war.

Explosion bei Bundesliga-Partie: Böller sollte womöglich in Richtung Augsburger Auswechselspieler gehen

Wie der FC Augsburg am Samstagabend noch während der Partie auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte, sei der Böller in Richtung der Augsburger Auswechselspieler geflogen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Laut Polizeibericht sei der Böller im Bereich des Gästeblocks der WWK-Arena gezündet worden.

In Minute 63 hieß es dann: „Der Ball rollt wieder! Danke an alle Einsatzkräfte, die direkt reagiert haben“, wie der FCA auf X schrieb. Die Polizei Schwaben Nord teilte indes einen Aufruf. Verletzte Personen, die den Einsatzkräften noch nicht bekannt seien, sollten sich umgehend melden. Auch bei dem DFB-Pokalspiel Eintracht Frankfurt gegen Lok Leipzig hatte es im August Pyro-Vorfälle gegeben.