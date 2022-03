Bonhof: Deutscher WM-Titel in Katar unwahrscheinlich

Bonhof: Deutscher WM-Titel in Katar unwahrscheinlich © IMAGO

Rainer Bonhof glaubt aktuell nicht an den Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM Ende des Jahres in Katar.

Mönchengladbach - «Ich bin noch nicht davon überzeugt», sagte der Weltmeister von 1974 im Interview der «Rheinischen Post» (Montag). «Ich halte viel von Hansi Flick, aber er muss es schaffen, dass aus der Mannschaft ein richtiges Team wird. Das war bei der WM 2018 nicht so, darum kam das frühe Aus.» Der heutige Vize-Präsident von Borussia Mönchengladbach, der an diesem Dienstag 70 Jahre alt wird, war in den 1990er Jahren Co-Trainer des Nationalteams unter Bundestrainer Berti Vogts. Zusammen mit seinem alten Freund aus gemeinsamen Spielerzeiten bei der Borussia gewann Bonhof 1996 den EM-Titel.

Den deutschen Fußball sieht der ehemalige deutsch-niederländische Fußballtrainer Bonhof auf einem guten Weg, wünscht sich von den jungen Spielern aber weniger Karrieredenken. «Wir haben viele gute Talente. Ich denke da nur an Florian Wirtz aus Leverkusen. Die jungen Spieler haben aber die Pflicht, auch etwas von dem, was in sie investiert wird, zurückzugeben. Das fehlt mir oft, sowohl in den Clubs als auch bei der Nationalmannschaft», sagte Bonhof.

Lahm kritisiert WM in Katar

Berlin - Ex-Weltmeister und Münchner Philipp Lahm hält die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar für einen Fehler. Zugleich forderte der frühere Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Modifizierung des Auswahlprozesses. «Grundsätzlich halte ich es für unabdingbar, dass künftig bei der WM-Vergabe wasserfeste Kriterien festgelegt werden, an die man sich dann auch hält. Das Auswahlverfahren muss transparent sein», sagte der 38-Jährige im Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). Auf die Frage, ob die Entscheidung für Katar hätte ausfallen dürfen, antwortete Lahm: «Nein, hätte sie nicht. Wenn man in den Evaluierungsbericht der FIFA schaut, wurde davon abgeraten, unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage, der Nachhaltigkeit. Da fragt man sich natürlich, warum trotzdem für Katar gestimmt wurde. Das finde ich schon komisch.»

Von einem Boykott der WM vom 21. November bis 18. Dezember hält der frühere Kapitän der Nationalmannschaft und des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München nichts. «Dass wir antreten, finde ich absolut richtig», sagte Lahm. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick ist für ihn zwar kein Turnier-Favorit. Aber mit Blick auf die Heim-EM 2024 sei er sehr optimistisch. «Ob es jetzt schon reichen kann, ganz vorne mitzuspielen, muss man abwarten. Man hat schrittweise eine gute Entwicklung genommen, die nun bestätigt werden muss», sagte Lahm, Turnierdirektor der EM in zwei Jahren. (dpa)