Borussia Dortmund - 1. FC Köln: So sehen Sie die Bundesliga live im TV und im Livestream

München - Von Angstgegner kann man (noch) nicht sprechen. Wenn Borussia Dortmund am Sonntag Abend auf den 1. FC Köln trifft, hat der BVB allerdings einen kleinen Komplex zu bewältigen: In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen mit den „Geißböcken“ konnte der Champions-League-Teilnehmer keinen Sieg mehr einfahren. Der letzte Triumph datiert gar von März 2012, der Saison, nach der Köln letztmals den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. Am Sonntag ab 18 Uhr haben die Borussen vor heimischem Publikum die Möglichkeit, diese Scharte auszuwetzen.

Die Vorzeichen könnten schlechter sein: Die Gäste haben ihren Saisonbeginn komplett in den Sand gesetzt und die ersten drei Bundesliga-Partien allesamt verloren. Der Wegfall von Torjäger Anthony Modeste wiegt bislang weitaus schlimmer, als es die sportliche Führung wahrhaben wollte. In den bisher gespielten Partien wurde deutlich, dass dem Team ein kaltschnäuziger Goalgetter derzeit nicht zur Verfügung steht bzw. Neuzugang Jhon Cordoba die entstandene Lücke noch nicht ausfüllen kann.

Wird sich das Blatt im schweren Auswärtsspiel bei der klar favorisierten Borussia wenden? Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Schlusslicht 1. FC Köln im Signal-Iduna-Park wird am Sonntag, 17. September, um 18 Uhr angepfiffen. Hier sehen Sie, wie Sie das abschließende Match des 4. Spieltages live im TV und im Live-Stream sehen können.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Standesgemäß übertragt der Pay-TV-Sender Sky das westdeutsche Duell der Traditionsklubs Borussia Dortmund und 1. FC Köln. Die abschließende Partie an diesem Sonntag, an dem gleich drei Partien der deutschen Eliteliga auf dem Programm stehen, wird vom Münchner Sender auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Michael Leopold, als Experte fungiert Ex-Profi Dietmar Hamann, kommentiert wird das Duell von Kai Dittmann.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln: Bundesliga im Livestream bei Sky Go

Wenn Sie zum Zeitpunkt dieser Begegnungen nicht vor dem TV sein können, bietet Sky die Möglichkeit, das Spiel Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln mobil zu verfolgen. Mit dem bewährten Streaming-Angebot Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Paarung digital zu verfolgen - auf Smartphone, Tablet oder auch dem PC. In guter Bildqualität und auf den gängigen Web-Browsern können Sie den Livestream der Partie BVB gegen Köln sehen.

Hierfür bietet sich die Nutzung der eigenen SkyGo-App des Pay-TV-Senders an, die Apple-Nutzer im iTunes-Store und Android-Nutzer im Google-Play-Store downloaden können.

Tipp: Wenn Sie sich das Spiel auf einem mobilen Endgerät anschauen, achten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung: Wenn die beträchtliche Datenmenge über den Mobilfunkvertrag heruntergeladen wird, kann das Volumen schnell aufgebraucht sein und/oder die Kosten steigen in die Höhe.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln: Bundesliga im kostenlosen Live-Stream

Wer in Deutschland lebt und kein Sky-Sportpaket hat, hat keine Möglichkeit, die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln anzuschauen - vorausgesetzt, er geht nichts ins Stadion. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, auf zweifelhafte Livestreams im Internet zuzugreifen. Bei derartigen Angeboten nimmt man jedoch Abstriche bezüglich Qualität in Kauf, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass viel Werbung inklusive Pop-Ups das Vergnügen trüben und auch die Gefahr von Viren und Malware besteht.

Und: Wie der Europäische Gerichtshof kürzlich entschied, macht man sich bei der Nutzung von illegalen Streams strafbar! Wir raten also davon ab.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln: Der Direktvergleich aller bisherigen Spiele

Borussia Dortmund 1. FC Köln S / U / N 34 / 23 / 27 27 / 23 / 34 Tore 132:121 121:132 Gelbe Karten 89 117 Gelb-Rote Karten 0 1 Rote Karten 1 1 1. Bundesliga-Saisons 51 47 Meisten Tore Lothar Emmerich (9) Klaus Allofs (8) Meisten Spiele Michael Zorc (29) Pierre Littbarski (26)

