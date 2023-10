Borussia Dortmund gegen AC Mailand live im TV und Stream: So sehen Sie die Champions League

Von: Jannek Ringen

Teilen

Im zweiten Gruppenspiel der Champions League empfängt Borussia Dortmund die AC Mailand. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund – Zum Auftakt in die neue Saison der Champions League mussten sich Borussia Dortmund und Edin Terzic mit 0:2 bei Paris Saint-Germain geschlagen geben. Im zweiten Spiel empfängt der BVB im heimischen Signal Iduna Park den italienischen Vertreter AC Mailand und möchte die ersten Punkte einfahren.

Borussia Dortmund trifft am Mittwoch (4. Oktober) im Signal Iduna Park auf die AC Mailand. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 21 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

Borussia Dortmund vs. AC Mailand live: Wird die Champions-League-Partie im Free-TV übertragen?

Das CL-Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und der AC Mailand wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

zwischen und der wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Saison 2023/24 beim Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video.

Borussia Dortmund gegen AC Mailand live: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und den Italienern wird im Live-Stream von DAZN gezeigt.

von gezeigt. Die Übertragung startet am Mittwoch, 4. Oktober 2023 , um 20.00 Uhr . Eine Stunde später erfolgt der Anstoß.

startet am , um . Eine Stunde später erfolgt der Anstoß. Um das Spiel im Live-Stream bei DAZN zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Nach der Niederlage gegen PSG ist Borussia Dortmund in der Champions League unter Druck. © ANP / IMAGO

Borussia Dortmund vs. AC Mailand live: BVB in der Liga weiterhin ungeschlagen

Durch den 3:1-Sieg zu Beginn des 6. Spieltags in der Bundesliga über die TSG Hoffenheim klettert Borussia Dortmund in der Tabelle weiter nach oben. Zwar musste sich die Mannschaft von Edin Terzic an den ersten Spieltagen der neuen Saison aufgrund der teils destruktiven Spielweise Kritik anhören, allerdings scheint die aktuelle Tabellensituation dem Trainer recht zu geben. Aktuell steht die Borussia punktgleich mit dem FC Bayern auf Platz vier in der Tabelle und hat 14 Zähler auf dem Konto.

In der Champions League ist die Mannschaft um Kapitän Emre Can bereits früh unter Druck. Mit Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United erwischte der Club eine echte Hammer-Gruppe. Durch die Pleite beim französischen Meister benötigt der BVB bereits in der zweiten Partie gegen den letztjährigen Halbfinalisten einen Erfolg, um sich eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen zu erarbeiten. (jari)