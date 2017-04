So sehen Sie Borussia Dortmund gegen AS Monaco live im TV und im Live-Stream

Die beiden Youngster Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund, l.) und Kylian Mbappé (AS Monaco) sorgten in der Champions League bereits für Furore.

Dortmund - Deutsch-französisches Duell im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2016/2017: Borussia Dortmund empfängt den AS Monaco. Hier erfahren Sie, wo Sie das Hinspiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

UPDATE von Dienstag, 11. April, 20.30 Uhr: Am Dienstagabend kam es im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinals zwischen Borussia Dortmund und dem AS Monaco zu drei Explosionen am Mannschaftsbus des BVB. Glasscheiben barsten, eine Person wurde verletzt. Kurz danach gab es die offizielle Absage des Spiels. Auch der Termin für die Neuansetzung wurde bereits bekannt gegeben. Die Partie wurde für Mittwoch, 12. April, neu angesetzt, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Alle Informationen gibt‘s hier im News-Ticker!

Bericht

Während der FC Bayern München in der Runde der letzten acht Teams der UEFA Champions League auf den amtierenden Titelverteidiger Real Madrid trifft, bekommt es Borussia Dortmund mit einem vermeintlich einfacheren Gegner zu tun. Die Schwarz-Gelben duellieren sich im Viertelfinale mit dem aktuellen Tabellenführer der französischen Ligue 1, dem AS Monaco.

Doch Vorsicht: Der Klub aus dem Fürstentum hat zuletzt im Achtelfinale Manchester City um Star-Trainer Pep Guardiola eliminiert und einige vielversprechende Talente in seinen Reihen. Allen voran Stürmer Kylian Mbappé (siehe Artikelbild). Der 18-Jährige, auf den sogar der FC Bayern ein Auge geworfen haben soll, traf in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits 19 Mal, gab dazu noch elf Vorlagen. Belohnt wurde der Youngster dafür mit seinem Debüt für die französische Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg.

Neben Mbappé zählen Torwart Danijel Subasic, Verteidiger Kamil Glik, Mittelfeld-Motor João Moutinho, Rechtsaußen Bernardo Silva und der derzeit verletzte Stürmer Falcao zu den Leistungsträgern der Monegassen.

Doch der BVB muss sich keineswegs verstecken. Schließlich stellt die Borussia mit Pierre-Emerick Aubameyang (sieben Tore) den drittbesten Torjäger der diesjährigen Champions-League-Saison. Lediglich Edinson Cavani von Paris Saint-Germain (acht Treffer) und Lionel Messi vom FC Barcelona (elf Treffer) netzten häufiger ein. Trifft der 27-Jährige nun auch gegen seinen Ex-Klub (Aubameyang war von Juli 2010 bis Ende Januar 2011 an Monaco ausgeliehen)?

Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem AS Monaco am Dienstagabend live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund - AS Monaco: Champions League heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie des BVB gegen Monaco läuft am Dienstag live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Bereits um 19.30 Uhr startet auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD die Fußball-Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessica Kastrop, Ottmar Hitzfeld und Erik Meijer. Ab 20.45 Uhr läuft dort dann die Konferenz mit den Spielen Borussia Dortmund gegen AS Monaco (kommentiert von Wolff Fuss) und Juventus Turin gegen FC Barcelona.

90 Minuten Live-Fußball aus dem Signal Iduna Park in Dortmund gibt es auf Sky Sport 2 beziehungsweise Sky Sport 2 HD. Dort hören Sie die Stimme von Sky-Reporter Kai Dittmann.

Borussia Dortmund - AS Monaco: Champions League heute im Live-Stream von Sky

Falls Sie ein gültiges Sky-Abonnement inklusive Sport Paket besitzen, können Sie auch den Live-Stream zum Spiel BVB gegen Monaco im Netz nutzen. Sie finden ihn im Online-Streamingportal Sky Go, nachdem Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse/Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN angemeldet haben. Der Live-Stream ist über jeden gängigen Webbrowser aufrufbar.

Sollten Sie die Nutzung auf den mobilen Endgeräten bevorzugen, können Sie auch auf die kostenlose Sky-Go-App zurückgreifen. Die erleichtert Ihnen die Navigation im Portal. Apple-Nutzer finden die Sky-Go-App bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store. Allerdings ist die Applikation nicht mit allen Android-Geräten kompatibel. In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass Sie das CL-Match über eine stabile WLAN-Verbindung streamen. Denn ein Stream verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Dadurch könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein.

Champions League live bei Sky - hier Abo bestellen und gleich Dortmund - Monaco schauen

Fans ohne Sky-Abo schauen beim Spiel Borussia Dortmund gegen AS Monaco in die Röhre, was eine legale Live-Übertragung angeht.

+ Doch auch hier gibt es Abhilfe. Sky hat aktuell ein absolutes Top-Angebot - das Starter- plus zwei Premium-Pakete für 19,99 Euro im Monat. So können Sie beispielsweise neben dem Starter-Paket das Bundesliga- und das Sport-Paket abonnieren zu diesem Knaller-Preis, der nur bis zum 20.4. gilt. Und das Beste: Sie können mittels Sky Go gleich losschauen! Also auch gleich die Partie Dortmund - Monaco sehen. Hier können Sie das Angebot buchen (Partnerlink).

Borussia Dortmund - AS Monaco: Champions League heute im kostenlosen Live-Stream

Wer kein Sky-Abo besitzt und sich auch keines zulegen möchte, der wird garantiert auch im Internet auf der Suche nach kostenlosen Live-Streams zum Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco fündig. Doch die meistens sehr schlechte Bild- und Tonqualität solcher Streams verderben einem schnell die Freude am Fußballschauen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen deutschsprachigen Stream finden, sehr gering. Doch das ist bei weitem noch nicht alles! Es besteht bei der Nutzung immer die Gefahr, sich einen Computer-Virus oder andere Malware einzufangen, die den Rechner, Laptop oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Auch an der Legalität solcher Live-Streaming-Angebote gibt es große Zweifel. Wer deshalb auf Nummer sicher gehen möchte, findet hier eine Übersicht legaler und kostenfreier Streams.

Borussia Dortmund - AS Monaco: Champions League heute in der Zusammenfassung im Free-TV

Am Mittwochabend zeigt das ZDF im Rahmen der Champions-League-Übertragung aus der Münchner Allianz Arena eine kurze Zusammenfassung der Begegnung Borussia Dortmund gegen AS Monaco. Bereits um 19.20 Uhr im „UEFA Champions League Magazin“ wird sie gesendet. Doch auch im Anschluss an das Live-Spiel zwischen Bayern München und Real Madrid gibt es die Highlights des BVB-Matches nochmal zu sehen.

Wer nicht bis Mittwoch warten möchte, kann bereits am Dienstagabend den 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der seit Dezember 2016 frei empfangbar ist, einschalten oder auf den kostenlosen Live-Stream im Internet zurückgreifen.

Borussia Dortmund - AS Monaco: Champions League heute im Live-Ticker bei wa.de

Auf wa.de finden Sie am Dienstagabend einen Live-Ticker zur Partie des BVB gegen Monaco. Dort verpassen Sie garantiert nichts. Darüber hinaus können Sie auf unserem Portal tz.de direkt nach Abpfiff einen ausführlichen Spielbericht lesen.

Champions League 2016/2017: Borussia Dortmund im Viertelfinale

Dienstag, 11. April 2017: Borussia Dortmund - AS Monaco

Mittwoch, 19. April 2017: AS Monaco - Borussia Dortmund

Alle Informationen zur europäischen Königsklasse erhalten Sie auf der UEFA-Champions-League-Themenseite auf tz.de.

sk