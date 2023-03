Borussia Dortmund an 17-jährigen brasilianischen Wunderkind Pedrinho interessiert

Von: Johannes Skiba

Der 17-jährige Brasilianer Pedrinho soll im Blickfeld von Borussia Dortmund sein. Die Konkurrenz um den Youngster ist groß, aber nicht unüberwindbar.

Dortmund – Nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Chelsea liegt der Fokus des BVB nun voll auf der Bundesliga. Doch wie gewohnt richtet der Revierklub parallel zum Tagesgeschäft auch seinen Blick in die Zukunft. Der lukrative Verkauf junger Spieler wie von Jadon Sancho und Erling Haaland in der Vergangenheit sowie zukünftig wohl Jude Bellingham gelingt nur mit gutem Scouting und einer gewissen Risikobereitschaft. Denn weder die zwei Engländer noch der Norweger kamen trotz ihres jungen Alters für wenig Geld zur Borussia.

Ein neuer Kandidat für einen ähnlichen Werdegang könnte der Brasilianer Pedrinho von den Corinthians aus São Paulo sein. Goal Brasil bringt den 17-jährigen Außenstürmer mit dem Bundesligisten in Verbindung. Neben den Dortmundern sollen jedoch noch eine Reihe weiterer europäischer Klubs wie Brighton aus der Premier League, Ajax Amsterdam oder Zenit St. Petersburg an dem Youngster interessiert sein. Die Russen haben die besten Chancen auf eine Verpflichtung.

Pedrinho (17) erzielte im entscheidenden Spiel bei der U20-Südamerikameisterschaft einen Treffer. © Barros/imago

Borussia Dortmunds wirft Auge auf Brasilianer Pedrinho - Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro

Borussia Dortmund müsste sich im Rennen um Pedrinho vor allem mit dem Verein aus St. Petersburg streiten. Im Rahmen des Transfers von Yuri Alberto zu den Corinthians gaben die Brasilianer nicht nur zwei Stammspieler an Zenit ab, sondern sicherten den Russen ein Vorkaufsrecht für das Toptalent zu. „Timão“ ist demnach verpflichtet, St. Petersburg über jedes Angebot für ihr Juwel zu informieren. Die Russen haben dann jederzeit die Möglichkeit, entsprechende Offerten andere Klubs zu überbieten.

Als der junge Offensivkünstler im März letzten Jahres im Alter von 16 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieb, stattete der Klub den Kontrakt mit einer Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, die für europäische Vereine gilt, aus. Das Arbeitspapier läuft bis 2025. Zu einem europäischen Verein dürfte Pedrinho aber erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres wechseln. Da der Außenstürmer im Februar geboren ist, käme demnach frühestens ein Wechsel im Sommer 2024 infrage. Doch ist der junge Brasilianer das Wettbieten der europäischen Topteams und das viele Geld überhaupt wert?

Steile Entwicklung von Pedrinho könnte sich bei Borussia Dortmund fortführen

Die hohe Ausstiegsklausel, die Borussia Dortmund nicht zwangsläufig zahlen müsste, ist mit der internen Bewertung des Talentes der Corinthians begründet. Pedrinho gilt als aktuell größtes Talent der angesehenen Jugendakademie aus São Paulo. Die einflussreiche brasilianische Zeitung Globo bezeichnete ihn zuletzt als „Wunderkind“. Mit neun Jahren schloss sich Pedro Henrique Silva dos Santos, wie der Teenager mit vollen Namen heißt, wie viele brasilianische Fußballstars zunächst der Futsal-Mannschaft der Corinthians an. Sein unverkennbares Talent wurde schnell gefördert. Pedrinho wechselte zum Fußball und übersprang regelmäßig höhere Altersklassen.

Mit 15 spielte er schon in der U17. Bei der Copinha, dem wichtigsten Jugendturnier (U20) des Landes, bei dem unter anderem Megatalent Endrick, Antony von Manchester United und der ehemalige Weltfußballer Kaká seinen Durchbruch feierten, kam er Anfang des Jahres schon als 16-Jähriger zum Einsatz.

Lange nahm Pedrinho aber nicht an dem Wettbewerb teil. Nach seinem einzigen Einsatz, bei dem der äußerst dribbelstarke, pfeilschnelle und kreative Fußballer einen Treffer erzielte, ging es weiter zur U20 der brasilianischen Nationalmannschaft, mit der er an der Jugend-Südamerikameisterschaft in Kolumbien teilnahm. Brasilien gewann das Turnier. Pedrinho spielte in acht der neun Partien und steuerte meist als Einwechselspieler zwei Tore und zwei Vorlagen zum Erfolg der jungen „Selecão“ bei. Der jüngste Meilenstein folgte mit seinem Profidebüt für die Corinthians am vergangenen Wochenende.

Trainer Fernando Lázaro war „mit seinem Debüt zufrieden“, und fügte gleich an „Ich weiß, dass er es eilig hat, aber wir müssen in Ruhe arbeiten.“ Sollte der BVB tatsächlich an einer Verpflichtung interessiert sein, könnte sich die Bundesliga auf einen hochveranlagten und bisweilen spektakulären Offensivspieler freuen. Bis zu einem Transfer ist es jedoch noch ein weiter Weg. Für einen tatsächlichen Wechsel im Sommer 2024 gibt es aktuell noch viele unbekannte Parameter. Das Talent und die Qualität von Pedrinho gehören aber nicht dazu. (jsk)