Dortmunder Jugendspieler tot: BVB trauert um 14-Jährigen

Von: Christoph Klaucke

Borussia Dortmund betrauert den Tod eines Jugendspielers. Ein 14-Jähriger ist nach einem Zusammenprall auf dem Fußballplatz gestorben.

Dortmund – Ein tragischer Unfall-Tod eines 14-Jährigen erschüttert den Dortmunder Fußball. Der Junge wurde bei einem Fußballspiel des DJK TuS Körne durch einen Zusammenprall schwer verletzt und ist am vergangenen Donnerstag (16. November) im Krankenhaus verstorben. Das gab der Vorsitzende des Fußballkreises Dortmund bekannt. Auch Borussia Dortmund zeigt seine Anteilnahme und trauert um den Jugendspieler.

Tragischer Zusammenprall auf dem Platz: Borussia Dortmund trauert um Jugendspieler

„Borussia Dortmund trauert um den 14-jährigen Juniorenspieler aus dem Kreis Dortmund, der bei einem Zusammenprall während eines C-Jugend-Fußballspiels am vergangenen Wochenende so schwer verletzt wurde, dass er vor wenigen Tagen seinen Verletzungen erlegen ist“, schrieb der BVB am Sonntag in einer Stellungnahme auf X, ehemals Twitter.



Der Bundesligist ist über den frühen Tod des Jugendlichen bestürzt und spricht sein Beileid aus: „Die gesamte Dortmunder Fußballfamilie ist schockiert und zutiefst traurig. Unsere Gedanken sind bei der Familie und allen Angehörigen.“

Der BVB trauert um einen Dortmunder Jugendspieler. © Nick Potts/Imago

Der 14-Jährige war am vorangegangen Samstag (11. November) beim C-Jugendspiel des DJK TuS Körne gegen BW Alstedde aus Lünen auf dem Sportplatz Am Zippen in Dortmund mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Anschließend war er zusammengebrochen und letzten Donnerstag schlussendlich seinen Verletzungen erlegen.

Den Tod des Jugendspielers erklärte der Vorsitzende des Fußballkreises Dortmund. Er sprach der Familie das tiefste Mitgefühl aus. Als Zeichen der Verbundenheit sollten alle Fußballvereine in Dortmund am vergangenen Wochenende vor ihren Spielen eine Schweigeminute abhalten.

Dortmunder Jugendspieler stirbt nach Zusammenprall auf dem Platz

Der Verein des verstorbenen Jungen, DJK TuS Körne, reagierte bestürzt auf die Tragödie: Sein „Tod macht uns fassungslos und tief betroffen; er lässt uns unendlich traurig und ohnmächtig zurück.“

„Dass der Fußball, der uns allen so viel gibt, uns ein Kind aus unserer Mitte nimmt, ist für uns nicht zu begreifen und rückt den Spielbetrieb in den Hintergrund. Diese furchtbare Nachricht macht uns alle tief betroffen und unendlich traurig“, heißt es weiter in der Mitteilung des Klubs. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mannschaftskameraden, denen wir als Verein in ihrer Trauer nach allen Kräften beistehen wollen“. Vor kurzem starb ein Fußballprofi mit 28 Jahren offenbar an Herzversagen – sein Tod hat eine Vorgeschichte. (ck)