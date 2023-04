Mittelfeldstar lässt BVB zappeln - keine Verlängerung, sondern Abgang?

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Borussia Dortmund kann sich auf Julian Brandt verlassen - aber wie lange noch? Der Mittelfeldmann zögert angeblich mit einer Verlängerung.

Dortmund / München - Das Spiel in München war die große Ausnahme, was diese Saison angeht: Julian Brandt konnte der Partie ausnahmsweise mal nicht seinen Stempel aufdrücken. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund hat ansonsten endlich die Konstanz gefunden, deren Fehlen im jahrelang die Label „ewiges Talent“ oder „schlampiges Genie“ eingebracht hatte.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Fotostrecke ansehen

Der Frust bei den Westfalen sitzt nach der verpassten Chance im Meisterschaftskampf tief. Und auch die Fragen zur Zukunft der Stars der eigentlich so formstarken Truppe sorgen weiter für Unruhe. Neben Marco Reus (33) und Jude Bellingham (19) hoffen die Fans auch auf einen Verbleib von Brandt, des vielleicht besten Borussen dieser Spielzeit. Doch der Offensiv-Allrounder lässt den Verein nun angeblich zappeln. Verlässt er Dortmund am Ende überraschend?

Julian Brandts Vertrag in Dortmund gilt noch bis 2024

Sein Vertrag gilt noch bis 2024, doch mit seinen starken Leistungen hat er sich nicht so sehr in den Vordergrund gespielt, dass nun auch europäische Topklubs Interesse an ihm zeigen. Vorgreifen will dem Dortmund Sportdirektor Sebastian Kehl, der Brandts Gehalt aufstocken will und den Mittelfeldspieler am liebsten langfristig binden. Daraus wird aber wohl erstmal nichts: Nach Informationen der Bild hat Brandt daran aktuell kein Interesse. Stattdessen will er sich auf die wichtige Saisonphase konzentrieren und im Idealfall mit Dortmund einen oder mehrere Titel holen.

Julian Brandt (r.) spielt eine herausragende Saison. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Selbst wenn Dortmund und Brandt miteinander sprechen - noch ist nicht klar, wie eine Verlängerung aussehen soll. Wie Sky berichtet, soll es bei den Gesprächen mit Kehl vor allem um die Vertragslaufzeit gehen. Laut Bild steht Brandt unter anderem bei Tottenham, Arsenal London und Newcastle auf der Wunschliste, genauso wie beim SSC Neapel. 2019 war er für 25 Millionen Euro von Leverkusen zu den Schwarz-Gelben gewechselt. (cgsc)

RB Leipzig empfängt im DFB-Pokal-Viertelfinale Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.