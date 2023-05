Eine ganze Stadt trauert: So reagieren die BVB-Fans auf die verpasste Meisterschaft

Von: Christoph Gschoßmann

Borussia Dortmund verspielt die Meisterschaft und viele Tränen fließen. Doch die Fans auf der Südtribüne feiern ihre Mannschaft trotzdem.

Dortmund - Die Katastrophe in Dortmund ist eingetreten: Borussia Dortmund hat im letzten Saisonspiel tatsächlich den Titel verspielt. Das 2:2 gegen Mainz war bei einem 2:1-Sieg des FC Bayern in Köln die letzte Pointe einer turbulenten Saison. Die Reaktionen auf den Rängen im Signal-Iduna-Park und auf dem Rasen konnte ganz Fußballdeutschland verfolgen. Auf Schockstarre nach dem Abpfiff folgte nur wenige Minuten später eine starke Reaktion der Dortmunder Fans, die ihre Mannschaft trotz des extrem enttäuschenden Ergebnisses feierten. So jubelten sie auch dem weinenden Cheftrainer Edin Terzic mit Sprechchören zu. Wir haben weitere Reaktionen gesammelt.

Dortmunder Meister-Fiasko: „Wer die Jungs ‚Versager‘ nennt, sollte sich nicht BVB-Fan nennen“

Ein Fan äußerte sich im Interview mit Sky nach der Partie. „Wir sind Dortmunder, wir sind keine Erfolgsfans, wir sind keine Bayernfans. Wir kämpfen. Seit elf Jahren. Wir werden weitermachen. Soll es Hundert Jahre dauern, das ist sch***egal. Wir bleiben die, die wir sind.“ Weiter gab er das Credo „Kopf nach vorne“ aus. Auch die Bild fing mit einer Kamera Reaktionen ein. „Das war sehr schmerzhaft“, hießt es dort, „aber wir haben alles gegeben.“ Ein anderer Fan war „maximal enttäuscht, aber stolz“.

Auch bei Twitter gaben einige Dortmunder Fans Einblicke in ihre Gefühlswelt. „Borussia Dortmund hat gestern nicht gut gespielt“, schrieb ein Anhänger am Sonntag. „Keine Frage. Dem Team vorzuwerfen, es hätte nicht alles gegeben, geht aber komplett am Spiel vorbei. Und wer die Jungs ‚Versager‘ nennt, sollte sich nicht BVB-Fan nennen. Gut, dass die 80.000 das anders bewertet haben.“+

Ein BVB-Fan schreibt ebenfalls über seine Stimmung nach der schmerzlichen Erfahrung: „Es ist schwer, Worte zu finden. Es tut wahnsinnig weh. Verdammt viele Tränen sind geflossen. Die Nerven haben heute nicht mitgespielt. Und doch bin ich auch stolz auf die Reaktion der Süd. DAS ist Borussia! Und wir werden immer Borussen sein.“

Fans feiern Dortmund trotzdem: „Macht auch den unwiderstehlichen Charme aus“

Andere gingen sogar noch weiter und sahen die Niederlage als Teil der Erfahrung BVB: „So schmerzlich gestern war, aber dass wir, unsere Mannschaft, nicht so rein erfolgsorientiert ist, noch Nerven hat, einfach menschlich ist, macht doch auch den unwiderstehlichen Charme des BVB aus“, schrieb ein Fan auf Twitter.

Ein weiterer Fan schließt sich an: „Wir gewinnen und verlieren zusammen, ich bin nur ein wenig enttäuscht, weil ich dieses Jahr im eigenen Stadion so viele andere schöne Spiele gesehen habe und ausgerechnet gestern hat nicht geklappt.“ Und ein weiterer Anhänger schreibt: „Der Verein. Die Region. Wir alle hätten den Titel so sehr verdient gehabt. Aber es sollte nicht sein. Die Bilder nach Abpfiff. Ich liebe Borussia Dortmund trotzdem. Oder gerade deswegen! Ihr seid für immer mein Verein.“

Einige BVB-Fans sauer: „... darf ich mich halt nicht dumm wie zwei Meter Feldweg anstellen“

Doch nicht alle sehen es so. Auch im Stadion soll es Missmut gegeben haben, gerade wegen der Entscheidung, Sebastien Haller den Elfmeter verschossen zu haben. Auf Twitter schrieb ein kritischer Fan: „Es sind Versager. Wenn Bayern sich eine Saison lang dumm wie ein Meter Feldweg anstellt, darf ich mich halt nicht dumm wie zwei Meter Feldweg anstellen, sondern muss die Chance eiskalt nutzen.“ Auch gegenüber der Bild sagte ein Fan: „Wenn die zu blöd sind ...“

Auch für diese Meinung gibt es Zustimmung: „Dortmund wurde circa zehnmal die Schale for free easy hingehalten diese Saison und die haben durch reine Charakterschwäche den Bottlejob des Jahrzehnts fabriziert“, schreibt ein Twitter-User. Indes kochen zweifellos auch bei vielen Fans Diskussionen hoch, ob Jude Bellingham bleibt - und wer ihn ersetzen könnte. (cgsc)