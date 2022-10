Champions League im TV und Stream: Wer zeigt BVB gegen Sevilla heute live?

Von: Tim Althoff

Teilen

Der BVB will auch im Rückspiel gegen den FC Sevilla gewinnen. © Daniel Gonzalez Acuna/dpa

Der BVB kann sich im Rückspiel gegen Sevilla die Achtelfinal-Teilnahme sichern. Alle Infos, wer die Champions-League-Partie live im Stream zeigt.

Dortmund ‒ Selten hat man sich im Signal-Iduna-Park so sehr über ein Unentschieden gefreut. Der Knaller am Samstag-Abend gegen den FC Bayern hat ein gutes Ende genommen. Nach 2:0-Rückstand, einigen Gelben Karten und umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen kam Borussia Dortmund in der Schlussphase des Spiels zurück und bleibt damit punktgleich mit dem großen Titel-Konkurrenten aus München. Besonders der Ausgleichstreffer des kritisierten Jokers Anthony Modeste war Balsam für die Seele.

In der Bundesliga ist die Tabellenführung noch vier Punkte entfernt, in der Champions League sind es nur drei. Dass man Manchester City noch einholt, ist allerdings nicht das Ziel, sondern in erster Linie geht es um das Weiterkommen. Dieses kann sich die Mannschaft von Edin Terzic am Dienstag im ausverkauften Westfalenstadion sichern. „Wir haben die große Chance, den Schwung mitzunehmen, und wir wollen diese Ausgangslage nutzen“, kündigte der Trainer an.

UEFA Champions League, 4. Spieltag Borussia Dortmund - FC Sevilla Anpfiff: 11. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Borussia Dortmund kann das Achtelfinale schon gegen Sevilla erreichen

Sollte der BVB das Spiel gewinnen und Manchester City den Pflichtsieg gegen Kopenhagen erringen, sind beide Gruppenfavoriten in den restlichen zwei Partien nicht mehr einzuholen. Dann würde es nur noch um den Gruppensieg und die Topf-Verteilung bei der Achtelfinal-Auslosung gehen. Im Gegensatz zum Hinspiel vor einer Woche, wird sich allerdings einiges ändern. Nach der 1:4-Pleite entließ der FC Sevilla Trainer Julen Lopetgui und ersetzte ihn durch Jorge Sampaoli.

Es sei nicht leicht, vorherzusagen, wie Sevilla unter dem neuen Coach auftreten werde, sagte Terzic auf der Pressekonferenz. „Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Da werden wir das eine oder andere vom Hinspiel oder vom Samstag zeigen. Wenn wir das wieder auf den Platz bringen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen.“ Sollte der Plan des 39-Jährigen aufgehen, würde das Stadion in Dortmund wohl zum zweiten Mal in vier Tagen vor Freude explodieren.

Wer überträgt die Champions League heute im TV?

In voller Länge wird die Begegnung leider nicht im deutschen TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte liegen in diesem Jahr exklusiv bei den Streamingdiensten, das ZDF wird am Mittwoch um 23 Uhr lediglich eine Highlight-Sendung zeigen und dort die wichtigsten Szenen des Champions-League-Spieltags nachtragen.

Wo kann ich Dortmund gegen Sevilla heute live im Stream schauen?

In dieser Woche wird die Partie des BVB gegen den FC Sevilla exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Online-Gigant darf sich an jedem Champions-League-Dienstag eine Begegnung aussuchen und diese übertragen. Alle anderen Spiele laufen im Einzelspiel oder in der Konferenz auf DAZN. Für beide Streamingdienste benötigen Fans ein kostenpflichtiges Abonnement.

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Sevilla TV: - Live-Stream: Amazon Prime Video

Die Berichterstattung zum Spiel beginnt ab 20.00 Uhr auf Amazon. Sebastian Hellmann leitet die Vorberichte mit den Experten Matthias Sammer, Marcel Schmelzer und Kim Kulig. Jonas Friedrich kommentiert das Spiel. (ta)