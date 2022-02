Borussia Dortmund: Erling Haaland macht Fans eine Liebeserklärung zum Valentinstag

Erling Haaland © Ulmer

Dortmund – Zum Valentinstag hat Superstar Erling Haaland inmitten des Pokers um seine ungeklärte Zukunft eine Liebeserklärung an die Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund abgegeben. «Viel Liebe für jeden von euch», verkündete der Norweger am Montag über seinen Instagram-Account auf Englisch: «You are my true valentines.» Zu den Grüßen, in denen er sich auch für die «bedingungslose Unterstützung» bedankte, stellte er ein Foto, auf dem Haaland mit den Händen ein Herz formte. Zudem war ein gelbes Herz im Tweet enthalten.

Der 21 Jahre alte Angreifer hat beim Tabellenzweiten der Bundesliga noch einen Vertrag bis 2024, kann den Verein aber im Sommer für eine Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro verlassen. Zuletzt gab es etliche Spekulationen um einen Wechsel Haalands, der von zahlreichen Top-Clubs umworben wird. Im Januar hatte er dem BVB vorgeworfen, ihn zu einer Entscheidung zu drängen und unter Druck zu setzen. Haaland fehlte dem BVB in den zurückliegenden Partien wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich. (dpa)