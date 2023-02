Hier sehen Sie BVB gegen Chelsea heute live im TV - doch ein Parallelspiel auf Sky ist viel entscheidender

Von: Andreas Apetz

Borussia Dortmund steht im Champions League-Achtelfinale dem FC Chelsea gegenüber. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

Der BVB steht im Achtelfinale der Champions League dem FC Chelsea gegenüber. Alle Infos, wer das Spiel überträgt.

Dortmund – Für Borussia Dortmund beginnt das neue Champions League-Jahr mit dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea. Am Mittwoch, den 15. Februar, begegnen sich die beiden Spitzenklubs auf dem Rasen des Signal Iduna Parks in Dortmund. Die Dortmunder sind mit einem Siegeszug ins neue Jahr gestartet und ließen bislang keine Punkte liegen. Anders hingegen der FC Chelsea: An der Stamford Bridge tut man sich seit Saisonbeginn schwer, die richtige Spielidee zu finden. Bislang reichte es nur für das Tabellenmittelfeld der Premier League.

Obwohl Dortmund und Chelsea seit Jahren Dauergäste, in der Champions League sind, kam es noch nie zum Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Wenn es nach Punkten geht, ist Dortmund mit nur neun Zählern nach der Gruppenphase der schwächste Achtelfinal-Teilnehmer. Chelsea qualifizierte sich mit insgesamt 13 Punkten als Gruppenerster für das Achtelfinale.

Chelsea nach Shoppingtour mit neuem Spielerinventar: Dortmund bleibt gelassen

Während sich Borussia Dortmund über die Rückkehr des an Hodenkrebs erkrankten Sebastian Haller freute, waren die Blues spendabel auf dem Wintertransfermarkt unterwegs. Knapp 330 Millionen Euro investierte Chelsea-Besitzer Todd Boehly in seine Mannschaft. Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk und João Félix sind nur die prominentesten Namen der Neuzugänge an der Stamford Road.

Champions League, Achtelfinale Borussia Dortmund - FC Chelsea Anpfiff: 15. Februar, 21 Uhr Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Der BVB sieht dem Duell mit dem kaufkräftigen FC Chelsea gelassen entgegen. „Wir gehen in Deutschland unseren eigenen Weg“, sagte BVB-Geschäftsführer Joachim Watzke im Interview mit der WAZ. Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich auf Sky zu den kostspieligen Transfers der Londoner: „Geld spielt dort keine Rolle. Wir müssen unser Geld hier auf eine andere Art und Weise einfach verdienen. [...] Das macht es herausfordernd, aber wir schaffen es trotzdem.“

Neben all den Neuzugängen warten mit Christian Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang auch zwei alte Bekannte auf den BVB. Auf das Wiedersehen freue man sich, kündigte Dortmund-Trainer Edin Terzić nach der Champions League-Auslosung im September an. Für den kommenden Mittwoch sei man hoch motiviert, sagte Emre Can von Borussia Dortmund im Gespräch mit dem kicker. Zwar sei Chelsea „top“ aufgestellt, doch „sie wissen auch, dass sie bisher keine gute Saison spielen.“ An ein Weiterkommen glaube beim BVB und in der Mannschaft jeder.

Im Fernsehen wird die Achtelfinal-Partie nicht zu sehen sein. Auch Sky und Amazon konnten sich die Übertragungsrechte für die Mittwochsspiele der Champions League nicht sichern. Nur der Streaminganbietern DAZN bietet Fußballfans die Möglichkeit, das Match zwischen dem BVB und dem FC Chelsea live mitzuerleben.

Fast zeitgleich steigt in der Premier League der absolute Showdown zwischen Spitzenreiter FC Arsenal und Verfolger Manchester City - die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen und live bei Sky übertragen. Eine Begegnung, die möglicherweise sogar noch viel wichtiger ist als das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse?

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Chelsea TV: - Live-Stream: DAZN Live-Ticker: tz.de

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr live aus dem Signal Iduna Park mit der Moderation von Laura Wontorra. Als Experte ist Michael Ballack mit Kommentator Uli Hebel in Dortmund vor Ort. (aa)

.