So sehen Sie Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt heute live im TV und im Live-Stream

Dortmund - Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt eröffnen am Freitagabend den 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Live-Stream.

Zum erst vierten Mal treffen Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt 04 in der 1. Fußball-Bundesliga aufeinander. Die beiden Duelle in der vergangenen Saison konnte der BVB klar für sich entscheiden (4:0, 2:0), in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit sorgten die abstiegsbedrohten Oberbayern jedoch für eine Überraschung und fügten den Schwarz-Gelben beinahe eine Niederlage zu. Erst in der 91. Minute erzielte Youngster Christian Pulisic noch das 3:3 für die Borussia.

Für den FCI kann es in den verbleibenden zehn Partien nur ein Ziel geben: den Klassenerhalt. Derzeit steht das Team von Trainer Maik Walpurgis auf Tabellenrang 17 und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16, den der Hamburger SV inne hat. Auch die bisherigen Rückrundenspiele waren für die Schanzer durchwachsen. In sieben Matches ging Ingolstadt vier Mal als Verlierer und zwei Mal als Sieger vom Platz. In der letzten Woche gab es ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Köln.

Auch Borussia Dortmund hinkt den Erwartungen in der Liga derzeit ein wenig hinterher. Sechs Punkte fehlen dem BVB (43 Punkte) auf den Tabellenzweiten RB Leipzig. Und das obwohl der Aufsteiger in der Rückrunde bereits drei Spiele verloren hat, darunter das direkte Duell am 19. Spieltag gegen Borussia Dortmund. Zudem sind die Verfolger 1899 Hoffenheim (42 Punkte) und Hertha BSC (40 Punkte) in Lauerstellung.

Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt 04 am Freitag live im TV und im Live-Stream sehen können. Anpfiff der Partie im Signal Iduna Park ist um 20.30 Uhr.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt 04 läuft am Freitagabend live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 beziehungsweise Sky Sport Bundesliga 1 HD. Dann melden sich Moderator Michael Leopold und Sky-Experte Dietmar Hamann vom Sky-Truck neben dem Signal Iduna Park.

Kommentiert wird die Partie, die um 20.30 Uhr angepfiffen wird, von Reporter Marcus Lindemann. Um die Begegnung sehen zu können, benötigen Sie das Bundesliga-Paket von Sky.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Bundesliga heute im Live-Stream von Sky

Wer dieses besitzt, kann den Auftritt des BVB gegen Ingolstadt auch im Internet live verfolgen. Dazu müssen Sie lediglich das Online-Streamingportal Sky Go aufrufen, sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse beziehungsweise Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN amelden und anschließend den entsprechenden Live-Stream anklicken. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser aufrufbar.

Sollten Sie die Nutzung des Live-Streams auf dem Smartphone oder Tablet bevorzugen, könnte Ihnen die offizielle Sky-Go-App weiterhelfen. Diese erleichtert die Bedienung auf den mobilen Endgeräten erheblich und ist kostenlos bei iTunes (für Apple-Nutzer) und im Google Play Store (für Android-Nutzer) erhältlich. Hier erfahren Sie, auf welchen Android-Geräten die App funktioniert.

Wichtig: Achten Sie beim Streamen von Fußballspielen auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein. Das hat zur Folge, dass Sie für den Rest des Monats mit gedrosselter Surfgeschwindigkeit auskommen müssen.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Bundesliga heute live im Webradio von Sport1

Falls Sie unterwegs sein sollten, können Sie die Bundesliga-Begegnung zwischen dem BVB und dem FCI auch per Hörfunk verfolgen. Denn seit der Saison 2013/2014 berichtet der Webradiosender Sport1.fm von jeder Partie der 1. und 2. Bundesliga. Den Sender können Sie entweder über Ihren Webbrowser aufrufen oder über die mobilen Endgeräte.

Sie haben die Sport1.fm-App noch nicht auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert? Dann besuchen Sie den App-Store von Apple oder den Google Play Store. Der Download ist gratis.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Das Duell des aktuellen Tabellendritten gegen den Tabellen-17. können Sie am Freitag auch im Internet sehen, auch wenn Sie kein Sky-Kunde sind. Denn glücklicherweise findet man im Internet seit Jahren kostenlose Live-Streams zu nahezu allen Sportevents. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie also auch einen Stream für das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt finden, ist daher sehr groß.

Doch bevor Sie leichtsinnig auf irgendwelche Seiten navigieren und Streams anklicken, sei Ihnen Folgendes gesagt: Die Nutzung solcher Live-Streaming-Angebote ist mit einigen Risiken verbunden. So können Sie sich beispielsweise einen Computer-Virus oder andere Malware einfangen, die den Rechner, PC oder die mobilen Endgeräte beschädigen. Darüber hinaus müssen Sie bei der Bild- und Tonqualität Abstriche mache und sich mit einem ausländischen Kommentar zufrieden geben. Lästige und teils anstößige Werbeeinblendungen tragen auch nicht gerade zum entspannten Fußballschauen bei.

Aus den oben genannten Gründen haben wir für Sie in einem separaten Artikel zusammengefasst, wo Sie legale und kostenfreie Live-Streams finden. Außerdem finden Sie in diesem Artikel eine Einschätzung eines Rechtsanwalts zu dieser Thematik.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Bundesliga in der Zusammenfassung im Free-TV

Jedes Wochenende wird Sportbegeisterten auch im Free-TV eine umfangreiche Fußball-Berichterstattung geboten. Los geht es bereits am Samstag um 18.30 Uhr mit der ARD-“Sportschau“, die diesmal von Gerhard Delling moderiert wird. In der rund 90-minütigen Sendung (die Zeit von 18.10 bis 18.30 Uhr mal ausgeklammert, denn hier steht die 2. und 3. Liga im Fokus) werden auch Highlights von der Partie von Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt 04 gezeigt. Eine weitere Spielzusammenfassung läuft dann ab 23 Uhr im „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF (Moderation: Sven Voss) über die Bildschirme.

Beide Sendungen verpasst oder noch nicht genug vom BVB? Kein Problem, denn am Sonntag um 9.15 Uhr zeigt auch Sport1 nochmals eine ausführliche Zusammenfassung der Partie vom Freitagabend in „Bundesliga Pur“.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Bundesliga heute im Live-Ticker

Alternativ zur Übertragung im TV, via Live-Stream oder per Hörfunk können Sie auch auf den Live-Ticker vom Westfälischen Anzeiger zurückgreifen. Dort verpassen Sie garantiert nichts. Zudem finden Sie auf unserem Portal tz.de im Anschluss an das Spiel einen ausführlichen Spielbericht.

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Der Direktvergleich aller bisherigen Duelle

Borussia Dortmund FC Ingolstadt 04 S / U / N 2 / 1 / 0 0 / 1 / 2 Tore 9:3 3:9 Gelbe Karten 8 4 Gelb-Rote Karten 0 0 Rote Karten 0 0 1. Bundesliga-Saisons 50 2 Meisten Tore Pierre-Emerick Aubameyang (4) Dario Lezcano (2) Meisten Spiele Pierre-Emerick Aubameyang (3), Gonzalo Castro (3), Matthias Ginter (3), Shinji Kagawa (3), Adrian Ramos (3), Julian Weigl (3) Moritz Hartmann (3), Mathew Leckie (3), Marvin Matip (3), Alfredo Morales (3), Roger (3)

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04: Die bisherigen Begegnungen

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2016/2017 22.10.2016 Bundesliga, 8. Spieltag FC Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund 3:3 (2:0) 2015/2016 30.01.2016 Bundesliga, 19. Spieltag Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 2:0 (0:0) 2015/2016 23.08.2015 Bundesliga, 2. Spieltag FC Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund 0:4 (0:0)

Bundesliga-Spielplan zur Saison 2016/2017

In einem separaten Artikel auf tz.de haben wir den kompletten Spielplan der Bundesliga-Saison 2016/2017 für Sie zusammengestellt. Dieser steht dort auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. So verpassen Sie kein Spiel Ihres Lieblingsvereins.

sk