So sehen sie Borussia Dortmund gegen APOEL Nikosia heute live im TV und im Live-Stream

Am vierten Spieltag der Champions League ist APOEL Nikosia zu Gast bei Borussia Dortmund. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie heute live im Free-TV und Live-Stream sehen können.

Dortmund - Nach dem Remis in Nikosia kann Borussia Dortmund das Achtelfinale der Champions League schon fast abhaken. „Ich bin kein Träumer, sondern eher Realist und es geht jetzt primär darum, den dritten Platz zu sichern“, wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc von der dpa zitiert.

Unerklärlich schwach spielten die Dortmunder in Zypern, die Abwehr war zeitweise mit den Angriffen von APOEL heillos überfordert. Ohne Biss, ohne Leidenschaft, ohne Präzision, ohne Idee. Der BVB schaffte es nicht, die spielerisch limitierte Mannschaft aus Nikosia zu beherrschen.

Borussia Dortmund in Champions League bisher ohne Sieg

Drei Spiele, ein Punkt - das ist die Bilanz von Borussia Dortmund in der Champions-League-Saison 2017/18. Sollte dem BVB nicht noch ein Wunder gelingen, wird der Klub nach der Gruppenphase aus der Königsklasse ausscheiden. Es könnte sogar knapp werden mit dem Überwintern in Europa. Aktuell liegen die Borussen punktgleich mit dem Gegner APOEL Nikosia auf Rang drei, der das Startrecht für die K.-o-Phase der Europa League garantieren würde. Gegen die Zyprer muss nun ein Sieg her - Sollte der BVB unentschieden spielen oder gar verlieren, schaut es ob des Restprogramms mit Spielen gegen Tottenham Hotspur und Real Madrid schlecht aus. Die jeweiligen Hinspiele gegen die Engländer und Spanier verlor die Mannschaft von Trainer Peter Bosz mit jeweils 1:3.

APOEL Nikosia will BVB dritten Platz streitig machen.

Für die Zyprer hingegen eröffnet sich nun eine nicht für möglich gehaltene Chance. Nach drei Spieltagen in einer Gruppe mit Kontrahenten wie Real Madrid, Tottenham und eben dem BVB noch die realistische Möglichkeit zu haben, in Europa zu überwintern, ist für den kleinen Verein aus der zyprischen Hauptstadt fast schon eine Sensation. Allein schon der Marktwert der Mannschaft aus Südosteuropa macht dies deutlich: Rund 19 Millionen ist der gesamte Kader laut transfermarkt.de wert, das ist der Wert eines (!) mittelmäßigen Spielers der restlichen drei Klubs (Borussia Dortmund: 438 Millionen Euro, Tottenham Hotspur: 551 Millionen Euro, Real Madrid: 743 Millionen Euro).

Anpfiff der Begegnung Borussia Dortmund gegen APOEL Nikosia ist am Mittwoch, den 1. November, um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia: Champions League nicht live im Free-TV

Die Free-TV-Rechte der aktuellen Champions-League-Saison liegen beim ZDF, jedoch darf der Fernsehsender nur eine Begegnung pro Spieltag live übertragen. Die Wahl ist auf das parallel laufende Spiel der Leipziger in Porto gefallen, deshalb wird die Partie zwischen Borussia Dortmund und APOEL Nikosia nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Auch der kostenlose Live-Stream bei sport.zdf.de entfällt aus demselben Grund.

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia: Champions League live im Pay-TV bei Sky

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky überträgt auch in dieser Saison sämtliche Begegnungen der Champions League live. Somit auch die Begegnung Borussia Dortmund gegen APOEL Nikosia. Ab 19 Uhr sendet Sky die ersten Vorberichte, der Anpfiff der Begegnung erfolgt dann um 20.45 Uhr. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden drei Optionen, die Begegnung zwischen dem zyprischen Rekordmeister und den Schwarz-Gelben zu verfolgen.

Wer einzig die Begegnung BVB gegen APOEL Nikosia sehen möchte, der findet die Übertragung mit 15-minütiger Vorberichterstattung ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD.

Auf den Kanälen Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD können Sie die beiden parallel stattfindenden Champions-League-Begegnungen mit deutscher Beteiligung in der Konferenz sehen. Wer die klassische Konferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen sehen möchte, der sollte Sky Sport 1 beziehungsweise Sky Sport 1 HD einschalten. Moderiert wird die Champions-League-Berichterstattung an diesem Tag von Michael Leopold, zu Gast sein werden unter anderem Christoph Metzelder und Erik Meijer.

Kommentiert wird die Begegnung der Dortmunder mit den Zyprern im Einzelspiel von Martin Groß, in der deutschen Konferenz von Hansi Küpper und in der großen Konferenz von Oliver Seidler. Nach Abpfiff aller Begegnungen werden diese im Studio analysiert und die Highlights der Partien gezeigt.

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia: Champions League im Live-Stream auf SkyGo

Wie üblich bietet Sky neben dem TV-Programm auch über SkyGo einen Live-Stream an. SkyGo ist für Kunden des Pay-TV-Senders kostenlos nutzbar, das Angebot des Münchner Senders können Sie über sämtliche gängigen Webbrowser nutzen.

Falls Sie ein mobiles Endgerät für den Live-Stream der Begegnung Borussia Dortmund gegen APOEL Nikosia nutzen möchten, empfiehlt sich der Download der passenden SkyGo-App. Als Apple-Nutzer finden Sie diese im iTunes-Store, mit einem Android-Gerät im Google Play Store.

Hinweis der Redaktion: Achten Sie bei der Übertragung solcher Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Falls diese nicht besteht, ist Ihr mobiles Datenvolumen wahrscheinlich schnell aufgebraucht. Infolge dessen kann es passieren, dass hohe Folgekosten auf Sie zukommen.

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia: Champions League im kostenlosen Live-Stream

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia: Champions League im Live-Ticker

Champions League 2017/2018: Die Gruppe H mit Borussia Dortmund

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1 Tottenham Hotspur 3 7:2 7 2 Real Madrid 3 7:2 7 3 Borussia Dortmund 3 3:7 1 4 APOEL Nikosia 3 1:7 1

Champions League 2017/2018: Die Termine von Borussia Dortmund im Überblick