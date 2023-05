Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

Borussia Dortmund trifft am 32. Bundesliga-Spieltag auf Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Dortmund – Das Titelrennen in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern ist weiter spannend. Nach der 6:0-Machtdemonstration des BVB gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag ist das Team von Edin Terzic den Münchnern weiter dicht auf den Fersen. Am Samstagabend möchten die Dortmunder im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach nachlegen.

Angesprochen auf den Meisterschaftskonkurrenten aus München, der am Samstag bereits drei Stunden vor dem BVB auf Schalke trifft, sagte Dortmunds Coach Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Borussen-Duell, dass es „kein Public Viewing“ des Bayern-Spiels innerhalb seiner Mannschaft gebe. Vielmehr liege der volle Fokus auf der Aufgabe gegen den aktuellen Tabellenzehnten vom Niederrhein.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Wer siegt im Borussen-Duell?

Allgemein genieße Terzic die momentane Situation im Kampf um die Meisterschaft, in dem der BVB sogar die besseren Karten haben könnte. „Wir freuen uns einfach darüber, dass es jetzt aktuell so spannend ist wie lange nicht mehr in der Bundesliga und dass wir dazu einen wesentlichen Teil beigetragen haben“, sagte Terzic. Außerdem sei dieser „Weg noch nicht vorbei“ und solle im vorletzten Heimspiel der Saison mit drei Punkten fortgesetzt werden. Dortmund werde „alles daran setzen, gegen Gladbach zu gewinnen.“ Allerdings kündigte der Cheftrainer des BVB ein „schweres Spiel“ an.

Werden auch am Samstag im Signal-Iduna-Park wieder einige Male im Mittelfeld aufeinandertreffen: Dortmunds Jude Bellingham (r.) und Gladbachs Manu Koné (l.), hier beim Hinspiel im November 2022 (im Hintergrund: Dortmunds Niklas Süle). © Imago / Team 2

Gladbach-Coach Daniel Farke, selbst von 2015 bis 2017 Trainer der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben, hatte auf der Pressekonferenz vor der Partie viel Lob für den Gegner am Samstag übrig. Zusammen mit dem FC Bayern sei die Terzic-Elf derzeit „die beste deutsche Mannschaft.“ Nichtsdestotrotz zeigte sich Farke überzeugt von seinem Team, das imstande sei, „gegen jede Mannschaft zu punkten“, und bezog sich dahingehend explizit auf das Hinspiel. Dieses entschieden die „Fohlen“ vor der WM-Pause mit 4:2 für sich.

Die Partie des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach findet am Samstag, 13. Mai 2023, in Dortmund statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 13. Mai 2023, um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

