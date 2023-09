Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund – Borussia Dortmund konnte an den ersten beiden Spieltagen der laufenden Saison noch nicht überzeugen. Nach einem glücklichen Sieg über den 1. FC Köln gab es beim VfL Bochum nur ein Remis. Nun geht es im heimischen Stadion gegen den 1. FC Heidenheim. In der Partie gegen den Aufsteiger ist der BVB großer Favorit und will endlich eine überzeugende Leistung zeigen.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim: Wer holt sich den Sieg?

„Es ist eine einzigartige Geschichte, die Heidenheim hingelegt hat. Sie sind mit Euphorie gestartet und haben letzte Woche gegen Hoffenheim ein tolles Spiel gezeigt. Dort konnten sie viel Mut schöpfen. Laufstärke und Körpergröße gehören zu ihren Stärken“, sagte Dortmund-Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim.

„Wenn Fans und Mannschaft 90 Minuten für die gleiche Sache kämpfen, haben wir in der letzten Saison gezeigt, was möglich ist. Wir wissen, dass die Leistung in den ersten Spielen nicht gut war und wollen die Fans morgen zufrieden nachhause schicken“, so der BVB-Coach weiter, der seine Spieler in die Pflicht nimmt: „Wir wollen uns deutlich in unserer Leistung steigern und müssen dabei auch die Verteidigung unseres Tores verbessern. Die Jungs waren nach der Partie in Bochum sehr selbstkritisch. Wir sind uns sicher, dass wir morgen ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Der BVB trifft auf Heidenheim. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim steigt am Freitag, 1. September 2023, um 20.30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 1. September 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

