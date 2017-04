So endete Borussia Dortmund gegen Hamburger SV

Dortmund - Der BVB schlägt den Hamburger SV letztendlich verdient mit 3:0, muss aber lange zittern. Hier gibt‘s alle Infos rund um die Partie.

Update vom 4. April 2017: Borussia Dortmund bleibt weiterhin auf Tuchfühlung mit den direkten Champions-League-Plätzen. In einer unterhaltsamen Partie setzten sich die Schwarz-Gelben mit 3:0 (1:0) gegen den Hamburger SV durch. Nach dem Führungstreffer durch Gonzalo Castro (13. Minute) erhöhte Shinji Kagawa kurz vor Schluss auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang in der Nachspielzeit.

Die Dortmunder können mit ihrer Saison bislang ganz zufrieden sein. In der Champions League steht der BVB im Viertelfinale und trifft dort mit dem AS Monaco auf einen machbaren, aber gefährlichen Gegner. Im DFB-Pokal ist man erneut in der Vorschlussrunde und will sich am FC Bayern für das verlorene Finale im Vorjahr rächen. Nur in der Liga läuft es nicht ganz nach Wunsch.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: BVB will direkt in die Champions League

Zwar steht Schwarz-Gelb auf Rang drei und damit auf einem direkten Champions-League-Platz, allerdings ist der Rückstand auf den Rivalen aus München bereits 18 Punkte groß. Zuletzt gelang den Borussen im prestigeträchtigen Revierderby gegen den FC Schalke 04 nur ein Unentschieden. Die Partie war nicht nur spielerisch für einige Highlights gut gewesen - für Gesprächsstoff abseits des Platzes war ebenfalls gesorgt. Zunächst erregte BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang mit einem umstrittenen Masken-Jubel Aufsehen, kurz nach Abpfiff stand dann Schalkes Maskottchen „Erwin“ im Mittelpunkt: Es zeigte Scheidsrichter Felix Zwayer die rote Karte.

Aufgrund der Punkteteilung stehen die Borussen nun nicht nur hinter Aufsteiger RB Leipzig, sondern auch noch hinter der TSG Hoffenheim um Jung-Trainer Julian Nagelsmann. Das ist nicht der Anspruch der Westfalen, die den Meisterschaftskampf eigentlich so lange wie möglich spannend halten wollten. Dennoch ist die Integration der vielen neuen und vor allem jungen Spielern gut gelungen. Youngster wie Ousmane Dembéle oder Christian Pulisic sind voll eingeschlagen und sorgen bei den Fans für Begeisterung.

Jetzt gilt es diese Unbekümmertheit mit in die entscheidenden Wochen der Saison mitzunehmen. Vor allem im April wartet ein Mammut-Programm auf den BVB. Nach dem Spiel gegen den HSV müssen die Westfalen zu den Bayern und nur drei Tage wartet schon das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den AS Monaco. Nach einem weiteren Heimspiel gegen Frankfurt muss die Truppe von Trainer Thomas Tuchel nacheinander nach Monaco, Gladbach und erneut nach München, diesmal im Pokal-Halbfinale.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: HSV mitten im Abstiegskampf

Doch erstmal warten die für den BVB ungemütlichen Hamburger. Von den letzten zehn Duellen gingen fünf an den HSV, viermal konnten die Dortmunder triumphieren, eine Partie endete Unentschieden. Auch waren diese Begegnungen vor allem eins: torreich. 42 Tore fielen in diesen zehn Spielen, 23 davon durch Schwarz-Gelb. Allerdings sind die Hansestädter durchaus ein Angstgegner des BVB. Vor allem in den letzten Jahren, als der HSV immer gegen den Abstieg und die Dortmunder um die Meisterschaft spielten, setzte es Niederlagen im Volkspark oder sogar in Westfalen, wie im Februar 2013, als die Dortmunder zuhause mit 1:4 gegen die Hanseaten verloren.

Auch dieses Jahr kämpfen die Hamburger wieder um den Klassenerhalt. Nach 26 Spieltagen steht der HSV nun auf Rang 14, ist aber nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Zwar sind die direkten Abstiegsränge bereits acht Punkte entfernt, doch nach dem Spiel in Dortmund geht es noch gegen starke Teams, wie Hoffenheim und Schalke. Hoffnung machen dagegen die direkten Abstiegskampf-Duelle gegen Bremen, Darmstadt, Augsburg, Mainz und Wolfsburg, die allesamt direkt vor dem HSV, beziehungsweise hinter den Hamburgern stehen. Dort muss die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol, dessen Vertrag in der Hansestadt vor kurzem verlängert wurde, unbedingt punkten.

Zuletzt verschafften sich die „Rothosen“ mit einem tollen 2:1-Last-Minute-Sieg gegen die starken Kölner allerdings etwas Luft. Außerdem zeigte der HSV auch spielerisch deutliche Fortschritte - die mit einem Sieg in allerletzter Sekunde dann belohnt wurden. Bitter: Der starke Mittelfeldspieler Nicolai Müller verletzte sich in der Partie gegen den „Effzeh“ und zog sich einen Innenbandriss im linken Knie zu. Damit droht ihm das Saison-Aus. Gegen Borussia Dortmund müssen die Hanseaten jedenfalls sicher auf den flinken Müller verzichten.

Hier erfahren Sie nun, wie Sie das Spiel zwischen Dortmund und Hamburg live im TV und im Live-Stream sehen können. Außerdem finden Sie unten eine Tabelle mit den letzten zehn Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Die Bundesliga heute live im Free-TV bei Sky Sport News HD

Auch am Dienstag-Abend läuft die Bundesliga wie gewohnt auf Sky. Der Pay-TV-Sender geht bereits um 19 Uhr auf Sendung. Dann begrüßt Moderatorin Jessica Kastrop die Zuschauer auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD an den Fernsehgeräten. Als Experte wird ihr Lothar Mathhäus zur Seite stehen. Doch dieses Mal wartet ein besonderes Schmankerl auf die Zuschauer. Denn Sky zeigt die Partie auch im Free-TV auf Sky Sport News HD, das seit Dezember 2016 im frei empfangbaren TV läuft. Die Übertragung startet auch hier um 19 Uhr. Der Anpfiff der Partie ist für 20 Uhr angesetzt, das heißt, Sie werden eine ausführliche Vorberichterstattung genießen dürfen. Kommentator ist Kai Dittmann.

Für alle Sky-Abonnenten läuft die Partie auch normal in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und HD 1 mit Kommentator Jonas Friedrich und auch auf Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD, der als Extra-Sender eingespeist wird. Das Einzelspiel der Dortmunder gegen die Hanseaten können Sie aber auch auf Sky Sport Bundesliga 3 HD ansehen.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Die Bundesliga heute im Live-Stream bei Sky Go

Die Bundesliga wird von Sky nicht nur im TV gezeigt. Für alle Sky-Kunden, die keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Pay-TV-Sender eine passende Alternative. Die Partie Dortmund gegen Hamburg ist nämlich auch bei Sky Go im Live-Stream verfügbar. Der Dienst ist für alle Abonnenten der Sendeanstalt aus dem Münchner Vorort Unterföhring kostenfrei und in allen Paketen inklusive. Sky Go kann über die Website nach dem Log In normal über den Webbrowser geöffnet werden. Für mobile Endgeräte gibt es die dazu passende App bei iTunes oder Google Play.

Wichtig: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams stets auf eine stabile Wlan-Verbindung. Andernfalls könnte das Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht sein. Unter Umständen könnte das hohe Kosen für Sie nach sich ziehen.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Bundesliga live bei Sky - hier Abo bestellen

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Die Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Für alle Nicht-Sky-Kunden bieten die Weiten des Internets viele Möglichkeiten, die Bundesliga und insbesondere das Spiel des BVB gegen HSV live zu verfolgen. Auf einigen Websites gibt es kostenlose Live-Stream-Angebote, bei denen Sie jedoch aufpassen sollten. Zum Einen ist die Legalität noch immer fragwürdig und bis zuletzt nicht geklärt - wie ein Anwalt die Situation einschätzt, erfahren Sie hier. Zum Anderen müssen Sie Abstriche bei Bild- und Tonqualität machen, und in den meisten Fällen auf einen deutschen Kommentar verzichten. Am besten, Sie suchen sich einen der legalen Live-Streams aus unserer Liste heraus.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Die Bundesliga heute im Live-Ticker bei wa.de

Wie zu allen Spielen von Borussia Dortmund bietet der Westfälische Anzeiger, unsere Kollegen von wa.de, einen Live-Ticker an - so auch zum Spiel Borussia Dortmund gegen Hamburger SV. Verpassen Sie hier kein Highlight der Begegnung.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Die Bundesliga heute im Webradio bei sport1.fm

Nachdem wir Ihnen nun die Varianten Fernsehen, Live-Stream und Live-Ticker vorgestellt haben, zeigen wir Ihnen noch die letzte Möglichkeit, um am Geschehen Bundesliga teilzunehmen: Das Webradio in Form von sport1.fm. Dort können Sie das Duell zwischen den Dortmundern und den Hanseaten live hören. Die Sendung startet um 19.30 Uhr. Neben dem Stream auf der Website gibt es noch eine mobile App für Smartphone und Tablet, die Sie im iTunes- oder Google Play Store herunterladen können.

Borussia Dortmund gegen Hamburger SV: Die zehn letzten Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 05.11.2016 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 2:5 17.04.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0 20.11.2015 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:1 07.03.2015 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 0:0 04.10.2014 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 0:1 22.02.2014 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:0 14.09.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 6:2 09.02.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 1:4 22.09.2012 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:2 22.01.2012 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 1:5

