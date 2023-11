Borussia Dortmund gegen Newcastle United heute live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Newcastle United. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund – Borussia Dortmund trifft am Dienstag (7. November) auf Newcastle United. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 18.45 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

Borussia Dortmund gegen Newcastle United: Champions-League live im Free-TV?

Das CL-Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und Newcastle United wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Borussia Dortmund gegen Newcastle United: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Kräftemessen zwischen Borussia Dortmund und Newcastle United wird im Live-Stream von Amazon Prime Video gezeigt.

Borussia Dortmund gegen Newcastle United: Wer holt sich den Sieg?

In der Champions League steht der 4. Spieltag an und Borussia Dortmund will einen weiteren Sieg feiern, um dem Achtelfinale einen Schritt näherzukommen. In der Tabelle der CL-Gruppe F liegt der BVB punktgleich mit dem kommenden Gegner aus England auf Platz drei. Mit einem Sieg über Newcastle würde die Mannschaft von Edin Terzic einen „Big Point“ landen in der Todesgruppe.

„Samstag war sehr enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen. Am Sonntag waren wir sehr ehrlich miteinander und haben die Fehler angesprochen, um einen Haken drunter zu setzen. Jetzt wartet morgen die nächste Aufgabe auf uns“, blickte BVB-Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Newcastle noch einmal auf das vergangene Wochenende und die Niederlage gegen den FC Bayern zurück.

„Die Personalsituation ist unverändert. Bei Emre Can wird es knapp für morgen, aber wir schauen. Ramy Bensebaini war unter der Woche zuletzt angeschlagen, er hatte Probleme am hinteren Oberschenkel. Da hoffen wir darauf, dass es aber klappt“, so Terzic weiter.

Der BVB trifft in der Champions League auf Newcastle United. © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

„In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig tolles Spiel gezeigt. Wir brauchen eine ähnlich gute Leistung wie vor 14 Tagen, müssen aber noch effektiver in den Räumen sein, die sie uns anbieten“, lässt Terzic das Hinspiel Revue passieren. Für den Gegner hat der Dortmund-Coach lobende Worte: „Wir brauchen keine Warnung vor Newcastle. Wir wissen, wie gut sie sind. Zuletzt haben sie ManU und Arsenal geschlagen. Sie waren nicht glücklich mit ihrer Leistung im Hinspiel. Es wird eine offene und intensive Partie.“ (smr)