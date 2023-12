Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain heute live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Dortmund – Das Champions League-Match zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain steigt am Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 21.00 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

In der UEFA-Champions-League steht der sechste und letzte Spieltag der Gruppenphase an und auf Borussia Dortmund wartet ein echtes Highlight, denn es geht gegen Paris Saint-Germain. Der BVB hat die Qualifikation für die K.o.-Phase bereits sichergestellt und sich für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Offen ist nur noch, ob als Gruppensieger oder Zweiter.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain: Wer holt sich den Sieg?

Vor dem sechsten Spieltag steht Borussia Dortmund an der Spitze der Gruppe und würde diese bei einem Sieg auch gewinnen. Selbst bei einem Remis wäre dem BVB Rang eins nicht mehr zu nehmen. Nur bei einer Niederlage würde Paris Saint-Germain noch vorbeiziehen und die Gruppe gewinnen.

Der Druck vor dem letzten Spieltag liegt ganz klar bei PSG, denn der französische Top-Klub steht noch nicht sicher im Achtelfinale und könnte bei einer Niederlage in Dortmund ausscheiden, wenn es im Parallelspiel zwischen Newcastle United und dem AC Mailand einen Sieger gibt. Dann wäre PSG im kommenden Jahr nur noch in der Zwischenrunde der Europa League dabei.

Die Generalprobe für das Spiel gegen PSG setzte der BVB in den Sand. Im heimischen Stadion gab es eine 2:3-Pleite gegen RB Leipzig. Wegen einer roten Karte für Mats Hummels musste Borussia Dortmund etwa 75 Minuten in Unterzahl agieren. Am Ende war Leipzig abgezockter und entführte die drei Punkte aus dem Ruhrpott. (smr)