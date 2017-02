Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und Live-Stream

Dortmund - Am Samstag empfängt Borussia Dortmund RB Leipzig. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Spiel heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

Das Überraschungsteam aus Leipzig ist am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Gast im Signal Iduna Park in Dortmund. Bei RB Leipzig verläuft in dieser Saison alles nach Plan. Borussia Dortmund hingegen verpasste am vergangenen Spieltag den Sprung auf Tabellen-Platz drei, der am Ende der Saison mit der direkten Champions-League-Qualifikation belohnt wird. In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie das Top-Spiel des 19. Spieltags live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Auch nach der Winterpause bleibt RB Leipzig der Bayern-Verfolger Nummer eins. Aktuell steht das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl mit drei Punkten Rückstand auf die Bayern auf Platz zwei der Tabelle.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Big Points für RB

Am vergangenen Spieltag gewannen die Bullen mit 2:1 gegen die TSG aus Hoffenheim. Ein Novum, denn bis zu diesem 18. Spieltag waren die Hoffenheimer als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Ein Big Point für Leipzig, denn Hoffenheim ist zusammen mit Dortmund, Frankfurt und Hertha BSC Berlin Teil der größeren Verfolger-Gruppe hinter Leipzig und Bayern.

Mit dem Sieg konnte RB nicht nur den Anschluss an die Bayern wahren, sondern sich auch einen Zehn-Punkte-Vorsprung gegenüber Eintracht Frankfurt auf Platz drei erspielen. Im Spiel gegen Dortmund trifft Leipzig am 19. Spieltag auf den nächsten Gegner aus dieser Verfolger-Gruppe.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Dortmund will auf Platz drei

Der aktuelle vierte Tabellenplatz ist zu wenig für die Dortmunder Ansprüche. Das wurde nach dem 1:1 gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag mehr als deutlich. BVB-Trainer Thomas Tuchel beklagte gegenüber Sky den „fehlenden Mumm“ seines Teams und Kapitän Marcel Schmelzer nannte das Spiel „sehr enttäuschend“. Dabei hatte Dortmund gut gespielt. Nach dem frühen Tor (3. Minute) von Marco Reus spielte die Borussia vor allem in der ersten Hälfte dominant. Doch in der 83. Minute bestrafte Danny Latza die Dortmunder, die in der zweiten Hälfte zu passiv agiert hatten.

Mit dem Unentschieden steht der BVB auf Platz vier und ist punktgleich mit der TSG Hoffenheim. Ein Sieg gegen RB Leipzig wäre nicht nur für die Tabellensituation wichtig, sondern könnte auch die sehnlich erwartete Aufbruchsstimmung in Dortmund erzeugen. Außerdem hat der BVB noch eine Rechnung mit RB offen: Im Hinspiel gewann Leipzig durch ein Last-Minute-Tor in der 89. Minute mit 1:0.

Anstoß ist am Samstag um 18.30 Uhr. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Wie gewohnt überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Partien der Fußball-Bundesliga live und in voller Länge, auch das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Bereits ab 17.30 Uhr berichtet Sky auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD live aus dem Signal Iduna Park in Dortmund. Da es sich um das letzte Spiel des Tages handelt, gibt es keine Konferenz. Ab dem Anstoß um 18.30 Uhr verpassen Sie hier keine Minute des Bundesliga-Topspiels. Vor und nach der Partie wird Moderator Sebastian Hellmann gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelder die beiden Teams analysieren. Die Begegnung selbst wird kommentiert von Wolff Fuß.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute im Live-Stream bei SkyGo

Wenn Sie unterwegs sind und über ein Sky-Abo verfügen, haben Sie auch die Möglichkeit das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Live-Stream via SkyGo zu sehen. Auf dem Laptop können Sie den SkyGo-Stream einfach mit ihrem normalen Browser aufrufen. Für Tablets und Smartphones bietet sich die SkyGo-App an, die den Zugriff auf den Stream noch einmal erleichtert. Die App können Sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-Geräte) oder im Google-Play-Store (Android-Geräte) herunterladen. Aber Vorsicht: Die SkyGo-App funktioniert nicht bei allen Android-Geräten ohne Probleme. Hier finden Sie eine Liste der Geräte, die mit SkyGo kompatibel sind.

Tipp der Redaktion: Da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Andernfalls könnte ihr mobiles Datenvolumen sehr schnell aufgebraucht sein. Wer dann noch von unterwegs aus schnell im Netz surfen will, muss ein zusätzliches Datenkontingent kaufen.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Alle, die kein Sky-Abo besitzen, werden auch für das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig nach kurzer Suche alternative Live-Streams im Internet finden. Wenn Sie einen solchen Stream nutzen wollen, müssen Sie sich aber auf eine deutlich schlechtere Bild- und Ton-Qualität, sowie nervige Werbe-Pop-Ups einstellen. Zudem bewegen Sie sich bei der Nutzung in einer rechtlichen Grauzone, da nicht ganz geklärt ist, ob solche Streams illegal sind oder nicht. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie sich an unserer Liste mit kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute live im Webradio von Sport1

Wer am Samstag nicht vor dem heimischen Fernseher sitzen kann, die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig aber keinesfalls verpassen möchte, kann auch den Audio-Stream von S port1.fm nutzen. Christoph Fetzer berichtet als Reporter von Sport1 ab der ersten Spielminute live aus dem Signal Iduna Park und fängt die Stimmung vor Ort verbal ein.

Die Nutzung von Sport1.fm ist nicht nur auf dem Laptop oder PC via Webbrowser möglich, sondern auch auf den mobilen Endgeräten. Die kostenfreie App gibt es bei iTunes und im Google Play Store.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute im Live-Ticker bei wa.de

Falls Sie auch nicht die Möglichkeit haben, die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Web-Radio zu hören, können Sie auf den Live-Ticker auf wa.de zurückgreifen. Die Kollegen vom Westfälischen Anzeiger versorgen Sie während des Spiels mit allen wichtigen Informationen. Im Anschluss an das Spiel finden Sie auf tz.de einen ausführlichen Spielbericht.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Die erste Tabellenhälfte vor dem 19. Spieltag

Bisher hat RB Leipzig gegen Borussia Dortmund eine Erfolgsquote von 100%, denn die Partie in der Hinrunde der aktuellen Saison war das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams überhaupt. Mit einem Sieg im Rückspiel könnte sich Borussia Dortmund auf Platz drei der Tabelle schieben und auch näher an RB Leipzig heranrücken. Andersherum ist ein Sieg für RB Leipzig wichtig, um sich weiter von der Verfolgergruppe abzusetzen.

Platz Team Punkte Tordifferenz Qualifikation für 1. FC Bayern 45 +31 CL 2. RB Leipzig 42 +20 CL 3. Eintracht Frankfurt 32 +8 CL 4. Borussia Dortmund 31 +17 CL-Qualifikation 5. TSG Hoffenheim 31 +12 EL 6. Hertha BSC 30 +5 EL 7. 1. FC Köln 29 +11 EL-Qualifikation 8. SC Freiburg 26 -6 9. Bayer Leverkusen 24 0 10. Mainz 05 22 -4

Video: Diese Stars stehen beim Spitzenspiel im Mittelpunkt

rs/Video: snacktv