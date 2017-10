So sehen Sie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig heute live im TV und im Live-Stream

Im Samstags-Topspiel tritt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig an. So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und im Live-Stream.

Dortmund - Das Topspiel des 8. Bundesliga-Spieltags macht seinem Namen (endlich wieder) alle Ehre: Vor zwei Wochen gurkten sich am heutigen Samstagabend um 18.30 Uhr noch der HSV und Werder Bremen im Nordderby zu einem 0:0. Diesmal gibt‘s ein echtes Spitzenspiel. Im sicher bestens gefüllten Westfalenstadion werden dann Borussia Dortmund und RB Leipzig aufeinander treffen. Der souveräne Tabellenführer gegen den Vierten - und zwei deutsche Champions-League-Teilnehmer unter sich. Für Spannung ist also gesorgt.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Der BVB auf der Erfolgswelle - zumindest in der Liga

Egal, was die BVB-Verantwortlichen vor dem Spiel sagen: Die Dortmunder gehen heute durchaus als kleiner Favorit in das Match gegen den amtierenden Vizemeister aus Leipzig. 21:2 Tore, sechs Siege, nur ein Unentschieden, fünf Punkte Vorsprung in der Tabelle - die Statistik der Borussen nach sieben Spieltagen spricht für sich. Zumindest in der Bundesliga schlägt Coach Peter Boszs bedingungslose Offensiv-Strategie bislang voll ein.

Sorgen bereiten dem BVB-Anhang hingegen die jüngsten Erfahrungen aus der Champions League. Die zwei Niederlagen gegen Tottenham und Real offenbarten doch einige Abwehrschwächen. Und die Länderspiel-Pause brachte weitere negative Nachrichten just für die Dortmunder Defensive: Außenverteidiger-Größe Lukasz Piszczek verletzte sich bei der polnischen Nationalmannschaft und fällt bis auf Weiteres aus. Ausgerechnet vor dem heutigen Spiel gegen einen gefährlichen Gegner ...

Borussia Dortmund - RB Leipzig: RB mit Startschwierigkeiten gegen die Großen

Gut 13 Monate ist es her, da gelang dem frisch gebackenen Aufsteiger RB Leipzig in der Bundesliga der ganz große Coup: Ein 1:0 gegen die große Borussia aus Dortmund. Ausgerechnet das aktuelle Sorgenkind Naby Keita traf in der 89. Minute zum goldenen Tor. 32 Spieltage später beendete RB die Saison auf Rang zwei - vor dem BVB.

In der zweiten Saison tut sich die von Brausen-Mogul Dieter Mateschitz finanziell unterstützte Mannschaft etwas schwerer. Zwar stehen schon vier Siege zu Buche - drei davon holte RB allerdings gegen Mannschaften, die sich aktuell auf den Tabellenplätzen 15, 16 und 18 finden. Gegen Schalke und Augsburg setzte es hingegen Niederlagen. Und auch in der Champions League ist RB noch ohne Sieg.

Insofern steht heute wohl ein interessantes Spiel ins Haus: Zwei spielstarke, hochambitionierte Mannschaften, die beide gegen hochkarätige Gegner noch nach alter Stärke suchen. Beste Unterhaltung für den Samstagvorabend! Wie Sie das Bundesliga-Topspiel im TV und im Live-Stream verfolgen können, das verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Die naheliegendste Anlaufstelle für das Topspiel ist das Bezahlangebot von Sky. Der Sender zeigt mit Ausnahme der Freitagabend- und vereinzelten Sonntagmittag-Spiele alle Bundesligamatches - so auch das heutige Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.

Start der Vorberichterstattung ist heute um 17.30 Uhr auf dem Kanal Sky Bundesliga 1. Um 18.30 Uhr beginnt dort dann auch die Übertragung des Spiels, das von Kai Dittmann kommentiert wird.

Wichtigste Voraussetzung, damit Sie das Spiel auf Sky verfolgen können: Sie benötigen ein Abo des Sky-Bundesliga-Pakets. Wie Sie an das Abonnement kommen, verraten wir Ihnen weiter unten im Text.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga heute im Live-Stream von Sky

Natürlich können Interessierte das Spiel BVB gegen RB heute nicht nur am heimischen Fernseher verfolgen, sondern auch von unterwegs aus. Nutzer von Smartphone, Tablet und Co. können sich zu diesem Zweck die „Sky Go“-App herunterladen. Für Apple-Nutzer ist sie bei iTunes verfügbar, für Besitzer eines Android-Gerätes im Google-Play-Store.

Wer das Spiel auf dem PC oder Laptop sehen will, kann das über das Sky-Webportal tun. Notwendig ist dazu eine Kundennummer sowie eine vierstellige Sky-Pin. Dann lässt sich das Topspiel im Browserfenster live sehen.

Hinweis zur Nutzung der Sky-Go-App auf Android-Geräten: Die App funktioniert nur auf Geräten, die mit dem Betriebssystem Android 4.2 oder höher ausgestattet sind. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Ebenfalls zu beachten: Wenn Sie die Bundesliga im Stream verfolgen, achten Sie möglichst darauf, an eine stabile WLAN-Verbindung angeschlossen zu sein. Hochqualitative Streams verbrauchen schnell große Datenmengen. Sie können ohne WLAN-Kopplung in kürzester Zeit ihr Datenvolumen aufbrauchen oder gar spürbare Zusatzkosten verursachen.

Bundesliga heute live bei Sky - hier das Abo bestellen

Bundesliga-Freunde ohne Sky-Abo bleiben heute beim Spiel Dortmund gegen RB Leipzig leider außen vor. Aber es lässt sich auch kurzfristig noch Abhilfe schaffen: Sie sind noch kein Sky-Abonnent und wollen es gerne werden? Sie wollen fast alle Bundesliga-Spiele (einige laufen diese Saison nicht mehr bei Sky) live?

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Die Bundesliga heute im Live-Stream ohne SkyGo

Hartgesottene Fußballkenner wissen Bescheid: Üblicherweise findet sich zu jedem größeren Spiel im Internet ein Live-Angebot - so wird es wohl auch heute sein, wenn RB Leipzig bei Borussia Dortmund antritt. Allerdings ist bei diesen oftmals dubiosen Streams Vorsicht geboten. Nicht nur, dass Bild- und Tonqualität oft zu wünschen übrig lassen und fremdsprachige Kommentatoren am Werk sind - meist müssen die Zuseher auch mit störenden Werbe-Popups rechnen oder mit Übertragungsunterbrechungen rechnen.

Noch schlimmer: Unseriöse Angebote können Ihren PC oder Laptop mit Malware, Viren oder Trojanern infizieren. Und laut dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs macht sich strafbar, wer illegale Übertragungen im Netz abruft. Wir raten Ihnen aus all diesen Gründen davon ab, auf derartige Angebote zurückzugreifen. Besser ist es, auf Nummer sicher zu gehen: In dieser Liste haben wir die bekannten Anbieter kostenloser und legaler Streams für Sie zusammengefasst.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Das Bundesliga-Topspiel heute im Live-Ticker von wa.de

Eine weitere gute Alternative - vor allem für BVB-Fans - ist heute der Live-Ticker von wa.de*. Die Kollegen des Westfälischen Anzeigers begleiten das Spiel aktuell auf ihrer Webseite.

Borusssia Dortmund - RB Leipzig: Die bisherigen Duelle

Datum Wettbewerb Paarung Ergebnis Tore 4.2.2017 Bundesliga Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0 (1:0) Aubameyang (35.) 10.9.2016 Bundesliga RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:0 (0:0) Keita (89.)

