Borussia Dortmund gegen Werder Bremen heute live im TV und Stream: Hier läuft die Bundesliga

Von: Sascha Mehr

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund – Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen steigt am Freitag, 20. Oktober 2023, um 20.30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen: Wer holt sich den SIeg?

Borussia Dortmund eröffnet den 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze stürmen. Nach einem durchwachsenen Start stabilisierte sich der BVB zuletzt und ist in der Liga weiterhin ungeschlagen.

Die Gäste aus Bremen wollen dem Favoriten aber in die Suppe spucken und die Punkte aus dem Signal-Iduna-Park entführen. Allerdings reisen die Werderaner mit einigen Personalsorgen nach Dortmund: „Niklas Stark, Amos Pieper, Jiri Pavlenka und Naby Keita werden definitiv ausfallen. Sonst sind alle eine Option für den Kader – auch Christian Groß nach seiner Krankheit und die Länderspielfahrer nach ihrer Abwesenheit“, sagte Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz.

Der BVB trifft am 8. Spieltag auf Werder Bremen © IMAGO/UWE KRAFT

„Jeder Gegner gibt Räume her, die genutzt werden können. Diese wird es auch gegen Dortmund geben. Eine Mannschaft, die über Erfahrung und Klasse verfügt. Es ist schwer, Defensivprobleme auszumachen“, so Werner weiter, der sich auf die Aufgabe freut: „Für mich ist es ein Highlight-Spiel. 80.000, Flutlicht. Für mich ist es das Spiel, worauf man sich das ganze Jahr freut. Wir wollen uns jetzt in der kurzen Zeit perfekt vorbereiten und ein gutes Spiel abliefern.“ (smr)