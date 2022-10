Borussia Dortmund vs. Manchester City: Wer überträgt das Spiel live im TV und Stream?

Zweiter Matchball für BVB09

+ © zloyel/PantherMedia Borussia Dortmund hat sich für die anstehende Champions-League-Saison viel vorgenommen. Die K.o.-Phase ist das Ziel. © zloyel/PantherMedia

Borussia Dortmund trifft am 25. Oktober auf Manchester City mit Erling Haaland. Schwarz-Gelb kämpft um den Gruppensieg, doch es droht auch ein Endspiel.

Den ersten Matchball haben die Dortmunder vor zwei Wochen beim schwachen 1:1 gegen Sevilla vergeben. Nun hat die Borussia die zweite Chance, den Einzug ins Achtelfinale zu sichern. Doch die Aufgabe könnte nicht schwerer sein. Am Dienstag (25.10.) empfängt Borussia Dortmund in der Königsklasse den englischen Meister Manchester City mit Erling Haaland. Bei einem Sieg winkt sogar noch der Gruppensieg – bei einem Remis oder einer Niederlage droht kommende Woche das Endspiel gegen Kopenhagen. Amazon Prime Video überträgt den Champions-League-Kracher am Dienstagabend live. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Champions-League-Spiele von Prime Video übertragen werden.

Generalprobe geglückt – beginnen die Rechenspielchen?

Durch einen überzeugenden 5:0-Kantersieg über den VfB Stuttgart konnte sich die Borussia ein wenig den Frust von der Seele schießen. Zu schwach waren die Auftritte gegen Sevilla und Union Berlin, zu wenig souverän der Pokalsieg bei Zweitligist Hannover 96. Doch mit Manchester City hat der BVB das nun wohl dickste Brett vor der Brust. Die Citizens ließen am 4. Spieltag beim 0:0 in Kopenhagen den Gruppensieg vorerst liegen, doch gegen seinen Ex-Verein wird Torjäger Erling Haaland wieder mitmischen. Der Norweger saß in Dänemark 90 Minuten auf der Bank.

Aber auch die Borussia hat bei einem Erfolg die Möglichkeit, an City vorbeiziehen und selbst den Gruppensieg am letzten Spieltag einzufahren. Bei einem Remis oder einer Niederlage beginnen allerdings die Rechenspielchen, denn dann droht dem BVB eine „blöde Konstellation“, wie Sportdirektor Sebastian Kehl richtig einordnet.

Alles möglich – „blöde Konstellation“ für den BVB

Denn ein Remis gegen die favorisierten Engländer genügt nur dann, wenn Kopenhagen in Sevilla (Anstoß 18:45 Uhr) nicht gewinnt. Dann wäre der BVB definitiv Zweiter und würde in der Königsklasse überwintern – dem ausgegebenen Minimalziel von Schwarz-Gelb. Doch selbst bei einem Sieg der Dänen befindet sich der Bundesligist noch in einer komfortablen Situation, da das Hinspiel mit 3:0 gewonnen wurde und der direkte Vergleich bei Punktgleichheit zählt. So müsste der dänische Meister am letzten Spieltag (02.11.) den BVB schon aus dem Stadion schießen, um den Direktvergleich noch für sich zu entscheiden.

Bei einer Niederlage gegen Manchester, das in Dortmund den Gruppensieg perfekt machen will, ist das Achtelfinal-Ticket für den BVB nur sicher, wenn Sevilla und Kopenhagen unentschieden spielen. Sollte es im anderen Gruppenspiel jedoch einen Sieger geben, so benötigt die Borussia im abschließenden Gruppenspiel mindestens einen Zähler fürs Weiterkommen.

