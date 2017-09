So sehen Sie BVB Borussia Dortmund gegen Real Madrid heute live im TV und im Live-Stream

Hammer-Duell in Dortmund: Nach der Niederlage bei den Tottenham Hotspurs bekommt es der BVB in der Champions League mit Real Madrid zu tun. So sehen Sie den Kracher heute live im TV und Live-Stream.

München - Bereits am 2. Spieltag der Gruppenphase der neuen Saison in der Champions League kommt es im Dortmunder Signal Iduna Park zu einem richtigen Kracher: Borussia Dortmund empfängt den aktuellen Titelträger Real Madrid.

"Real ist die erste Mannschaft, die den Champions-League-Titel verteidigen konnte. Ich habe auch die letzten Spiele von Madrid gegen Barcelona gesehen und muss sagen: Das ist zurzeit das absolute Toplevel im Fußball! Für mich wird es das erste Mal im Bernabeu sein, für die meisten anderen beim BVB wird sich das allerdings sehr vertraut anfühlen“, frohlockte der neue Dortmund-Coach, Peter Bosz, nach der Auslosung. Und in der Tat: Viele seiner Stars wissen, wie es ist, gegen das Starensemble aus der spanischen Hauptstadt antreten zu müssen.

In den vergangenen fünf Jahren trafen beide Teams insgesamt achtmal aufeinander. Besonders bemerkenswert: In diesem Spielen hat der BVB gegen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Co. sogar eine positive Bilanz. Dreimal ging man in diesem Zeitraum als Sieger vom Platz, nur zweimal durfte Real den Dreier feiern (die Gesamtbilanz zwischen beiden Teams sehen sie weiter unten).

Zwar durchlaufen die Königlichen zur Zeit eine kleine Schwächephase, in der Liga liegt Real aktuell sieben Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona. Allerdings stellt Madrid in Europa nach wie vor das Maß aller Dinge dar. Zwei Champions-League-Siege in Folge sprechen eine eindeutige Sprache - ein Rekord, dem zuvor noch keiner anderen Mannschaft gelungen ist. Außerdem hat Zinedine Zidane sein Team in der Transferperiode im Sommer zusammengehalten. Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Toni Kroos, Luka Modric Sergio Ramos (um nur ein paar Namen zu nennen) sind alle noch an Bord. Mit einigen Topstars haben die Blancos sogar langfristig verlängert und auch Zidane hat sich weiter an den Klub gebunden.

Real Madrid mit Start nach Maß, Dortmund zog gegen Tottenham den Kürzeren

Am ersten Spieltag der Gruppe H hatte der spanische Rekordmeister keine Probleme. Gegen das vermeintlich schwächste Team der Gruppe, APOEL Nikosia, wurde im Estadio Santiago Bernabeu ein standesgemäßer 3:0-Erfolg gefeiert.

Die Dortmunder mussten dagegen in der aktuellen Champions-League-Saison schon eine bittere Pille schlucken. Im traditionsreichen Wembley-Stadion, wo der BVB im Jahr 2013 das Finale in der Königsklasse gegen den FC Bayern verlor, setzte es am 1. Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur. Heung-Min Son (4.) und zweimal Harry Kane (15., 60.) versetzten Aubameyang und Co. den Knock-Out - daran konnte auch das zwischenzeitliche 1:1 durch Andrej Yarmolenko nichts ändern.

Borussia Dortmund - Real Madrid: Champions League heute nicht live im Free-TV beim ZDF

Das ZDF darf nur ein Spiel der Champions League pro Gruppenspieltag im Free TV und im eigenen kostenlosen Live-Stream bei sport.zdf.de ausstrahlen. In der Gruppenphase ist das jeweils eine Partie vom Mittwoch. Damit wird der Kracher zwischen Real Madrid und dem BVB nicht im Free TV zu sehen sein. Wie der Sender vom Mainzer Lerchenberg bereits bekannt gegeben hat, wird am 2. Spieltag das Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München aus dem Pariser Prinzenpark übertragen.

Borussia Dortmund - Real Madrid: Champions League heute live im Pay-TV bei Sky

Auch in der aktuellen Saison hat Sky die Rechte, alle Champions-League-Spiele zu übertragen. So auch das Duell zwischen den Königlichen und den Schwarz-Gelben. Ab 19 Uhr sendet Sky aus seinem neu-eingerichteten Studio. Der Anpfiff erfolgt dann um 20.45 Uhr.

Der Unterföhringer Privatsender bietet seinen Kunden drei Optionen an, das Spiel vor dem Fernsehen zu verfolgen. Auf dem Kanal Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD werden alle zeitgleich stattfindenden Partien des Spieltags zeitgleich in der beliebten Konferenz übertragen - darunter auch Borussia Dortmund gegen Real Madrid.

Auf Sky Sport 2 und der Sky Sport 2 HD zeigt Sky die eigens eingerichtete deutsche Konferenz. Hier werden die Partien beider deutscher Klubs vom Dienstag abwechselnd gezeigt. Neben dem BVB ist auch noch RB Leipzig am Dienstag im Einsatz. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl muss dabei in den Hexenkessel von Besiktas nach Istanbul reisen.

Wer sich einzig und allein auf das Spiel von Borussia Dortmund gegen die Blancos konzentrieren möchte, ist auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD gut aufgehoben. Hier wird nur diese eine Partie gezeigt - nichts anderes.

Nach Ende der Live-Spiele werden die deutschen Duelle analysiert und es werden die Highlights aus den anderen Stadien zu sehen sein.

Borussia Dortmund - Real Madrid: Champions League heute im Live-Stream auf SkyGo

+ Wie an jedem Spieltag der Königsklasse bietet Sky wieder einen Live-Stream seines TV-Programms an. Mit SkyGo können Sie die Champions League live erleben, wenn Sie ein Abo des Sport-Pakets besitzen. SkyGo ist für Kunden des Pay-TV-Senders kostenlos nutzbar. Sie können das Angebot über den Webbrowser Ihres Computers aufrufen, oder Sie bedienen sich an der App, die im iTunes- und Google Play Store zur Verfügung steht.

Borussia Dortmund gegen Real Madrid: Champions League heute im kostenlosen Live-Stream

Wie bei vielen anderen Spielen auch werden in den Weiten des Internets wieder eine Vielzahl von Live-Streams zum Duell BVB gegen Real zu finden sein. Aber der volle Fußballgenuss kann hier selten erlebt werden. In der Regel sind diese Streams in schlechterer Bild- und vor allem Tonqualität als der Live-Stream auf SkyGo. Auch einen Live-Stream mit deutschem Kommentar zu finden, gestaltet sich oft als schwierig. Außerdem kann es auf derartigen Seiten schnell passieren, dass man sich einen Virus, Scams oder Malware einfängt, die auf auf Ihrem Computer bleibende Schäden hinterlassen können.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass das Nutzen derartiger Angebote seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal ist.

Borussia Dortmund gegen Real Madrid: Champions League heute im Live-Ticker

Wie immer können Sie die wichtigen Spiele der deutschen Mannschaften in der Champions League auch im Live-Ticker mitverfolgen.

Borussia Dortmund gegen Real Madrid: Die Bilanz

Insgesamt sind der BVB und die Königlichen aus Madrid bislang zwölfmal aufeinandergetroffen. Dreimal gingen die Schwarz-Gelben als Sieger hervor, viermal durften am Ende die Königlichen jubeln. In fünf Partien trennte man sich mit einem Unentschieden.

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 07.12.2016 Champions League Gruppenphase Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 27.09.2016 Champions League Gruppenphase Borussia Dortmund - Real Madrid 2:2 08.04.2014 Champions League Viertelfinale Borussia Dortmund - Real Madrid 2:0 02.04.2014 Champions League Viertelfinale Real Madrid - Borussia Dortmund 3:0 30.04.2013 Champions League Halbfinale Real Madrid - Borussia Dortmund 2:0 24.04.2013 Champions League Halbfinale Borussia Dortmund - Real Madrid 4:1 06.11.2012 Champions League Gruppenphase Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 24.10.2012 Champions League Gruppenphase Borussia Dortmund - Real Madrid 2:1 25.02.2003 Champions League Gruppenphase Borussia Dortmund - Real Madrid 1:1 19.02.2003 Champions League Gruppenphase Real Madrid - Borussia Dortmund 2:1 15.04.1998 Champions League Halbfinale Borussia Dortmund - Real Madrid 0:0 01.04.1998 Champions League Halbfinale Real Madrid - Borussia Dortmund 2:0

