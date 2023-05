Borussia Dortmund vor Transfer-Überraschung – Nachfolger für Bellingham nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund plant den Kader für die neue Saison und hat einen Spieler aus Schweden als möglichen Neuzugang ins Visier genommen.

Dortmund - Der BVB kann noch deutscher Meister der Saison 2022/23 werden, in der eigenen Hand hat es die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber nicht mehr. Borussia Dortmund liegt einen Punkt hinter dem FC Bayern München und ist auf einen Patzer des deutschen Rekordmeisters angewiesen. Die Spannung ist groß vor den letzten beiden Spieltagen, trotzdem muss Sportdirektor Sebastian Kehl seinen Fokus bereits auf die kommende Spielzeit legen, denn die Kaderplanung läuft auf Hochtouren.

Hugo Larsson Alter 18 Verein Malmö FF Position Zentrales Mittelfeld

BVB sucht Nachfolger für Bellingham

Mit Jude Bellingham könnte ein sehr wichtiger Spieler den BVB verlassen. Den Mittelfeldspieler zieht es offenbar zum spanischen Top-Klub Real Madrid, fix ist der Wechsel aber noch nicht. Sollte Bellingham den Klub wirklich verlassen, bräuchte Borussia Dortmund einen Nachfolger für den Engländer im zentralen Mittelfeld.

Offenbar hat der BVB bereits einen geeigneten Ersatz für Bellingham ins Visier genommen für die kommende Saison. Wie das schwedische Fußballportal Fotbollskanalen.se berichtet, zeigt der BVB großes Interesse an einer Verpflichtung von Hugo Larsson, der beim schwedischen Klub Malmö FF unter Vertrag steht.

Hugo Larsson von Malmö FF © IMAGO/LUDVIG THUNMAN

„Aufgrund seines Alters und seiner Leistungen besteht enormes Interesse an ihm. Dass es Teams gibt, zu denen er diesen Sommer gehen kann - das kann man nicht bestreiten. Dann müssen alle Parteien zufrieden sein“, sagte Malmös Sportdirektor Daniel Andersson zum Fußballportal Fotbollskanalen.se.

BVB vor Transfer von Top-Talent?

Der 18-Jährige, der in diesem Jahr sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft feierte, gilt als Top-Talent, dem eine große fußballerische Zukunft vorausgesagt wird. In der laufenden Saison stand er in allen acht Ligaspielen von Malmö FF auf dem Platz, in denen er einen Treffer erzielen und einen weiteren vorbereiten konnte.

Hugo Larsson, dessen Marktwert sich derzeit auf vier Millionen Euro beläuft, soll eine Ablöse zwischen elf und 13 Millionen Euro kosten. Ein Schnäppchen für den BVB, denn der Spieler bringt immenses Potenzial mit und könnte seinen Wert in den nächsten Jahren vervielfachen. Eine sofortige Verstärkung wäre der 18-Jährige aber nicht. Er müsste sich nach einem Wechsel erst einmal an das Tempo in der deutschen Fußball-Bundesliga gewöhnen. (smr)