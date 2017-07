Transfergerüchte und aktuelle News: Welche Spieler verpflichtet Borussia Dortmund 2017?

Mit welchen Spieler verstärkt sich Pokalsieger Borussia Dortmund im Sommer 2017? Und welche Fußballer verlassen den Verein zur kommenden Saison? Alle Transfers und Gerüchte im Überblick.

Dortmund - Nach einer turbulenten Saison sortiert sich Borussia Dortmund im Sommer 2017 neu. Trotz der sportlichen Erfolge ließen sich die Differenzen zwischen Trainer Thomas Tuchel und Klubchef Hans-Joachim Watzke nicht ausräumen und so trennte sich der BVB von seinem Übungsleiter, der die junge Dortmunder Mannschaft zur direkten Qualifikation für die Champions League und zum Sieg des DFB-Pokals geführt hatte. Tuchels Nachfolger steht bereits fest: Peter Bosz kommt von Ajax Amsterdam nach Dortmund, er schaffte es mit den Niederländern in der vergangenen Saison bis ins Finale der Europa League.

Ähnlich wie bei Ajax Amsterdam ist auch der aktuelle Dortmunder Kader voll von jungen, entwicklungsfreudigen Talenten wie Ousmane Dembélé, Christian Pulisic, Julian Weigl und Felix Passlack. Das kommt Bosz‘ Stil eines schnellen, mutigen Offensivfußballs entgegen. Daher wird sich Borussia Dortmund wohl genau auf dem Transfermarkt nach weiteren Nachwuchskräften umsehen, die in das Konstrukt der Mannschaft passen.

Gleichzeitig steht allerdings zu befürchten, dass ein weiterer Leistungsträger den Verein verlässt. Pierre-Emerick Aubameyang, mit 31 Treffern in der Bundesliga erfolgreichster Torschütze der vergangenen Saison, wird sich aller Voraussicht nach einen neuen Klub suchen und damit eine große Lücke im Sturm lassen, die der BVB kompensieren muss.

Vier Neuzugänge hat Borussia Dortmund bereits vermeldet: Mit Ömar Toprak kommt ein erfahrener Innenverteidiger aus Leverkusen. Auf dieser Position spielt auch das 18-jährige Talent Dan-Axel Zagadou, das aus der zweiten Mannschaft von Paris St. Germain nach Dortmund wechselt. Außerdem holt der BVB mit Mahmoud Dahoud aus Gladbach und Maximilian Philipp aus Freiburg zwei weitere Spieler, die ihre Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt haben. Bis zum 31. August 2017 hat die Borussia aber noch Zeit, weiter auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Welche Spieler könnte Borussia Dortmund verpflichten? Und welche Spieler verlassen den Verein? Alle aktuellen Transfers und Gerüchte im Überblick.

Aktuelle News zu Borussia Dortmund: Alle Transfergerüchte 2017 im Überblick

Abwehr

Name Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Joel Veltman 15.01.1992 Niederlande Rechter Verteidiger Ajax Amsterdam 7 Millionen Euro

Mittelfeld

Name Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Jean Michael Seri 19.07.1991 Elfenbeinküste Zentrales Mittelfeld OGC Nizza 14 Millionen Euro

Angriff

Name Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Dawid Kownacki 14.03.1997 Polen Mittelstürmer Lech Posen 1,5 Millionen Euro Lucas Nicolás Alario 08.10.1994 Argentinien Mittelstürmer Club Atlético River Plate 12 Millionen Euro Jean-Kévin Augustin 16.06.1997 Frankreich Mittelstürmer Paris Saint-Germain 3 Millionen Euro Mario Balotelli 12.08.1990 Italien Mittelstürmer OGC Nizza 15 Millionen Euro Kasper Dolberg 06.10.1997 Dänemark Mittelstürmer Ajax Amsterdam 14 Millionen Euro Alvaro Morata 23.10.1992 Spanien Mittelstürmer Real Madrid 40 Millionen Euro Alexandre Lacazette 28.05.1991 Frankreich Mittelstürmer Olympique Lyon 40 Millionen Euro Moussa Dembélé 12.07.1996 Frankreich Mittelstürmer Celtic Glasgow 5 Millionen Euro Patrik Schick 24.01.1996 Tschechien Mittelstürmer Sampdoria Genua 15 Millionen Euro

Aktuelle News zu Borussia Dortmund: Diese Spieler hat der BVB offiziell verpflichtet

Name Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Dan-Axel Zagadou 03.06.1999 Frankreich Innenverteidiger Paris Saint-Germain B n.A. Ömer Toprak 21.07.1989 Türkei Innenverteidiger Bayer 04 Leverkusen 18 Millionen Euro Mahmoud Dahoud 01.01.1996 Deutschland Zentrales Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 15 Millionen Euro Maximilian Philipp 01.03.1994 Deutschland Hängende Spitze SC Freiburg 7 Millionen Euro

Transfergerüchte zu Borussia Dortmund: Verlassen diese Spieler im Sommer 2017 den Verein?

Name Geburtsdatum Nationalität Position mögliche Interessenten Marktwert* Raphael Guerreiro 22.12.1993 Portugal Linksverteidiger Juventus Turin 20 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang 28.06.1989 Gabun Mittelstürmer Paris Saint-Germain, Tianjin Quanjian, AC Mailand 65 Millionen Euro Christian Pulisic 18.09.1998 USA Offensive Außenbahn FC Bayern 12 Millionen Euro Matthias Ginter 19.01.1994 Deutschland Innenverteidiger Tottenham Hotspur, TSG 1899 Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach 15 Millionen Euro Felix Passlack 29.05.1998 Deutschland Rechter Verteidiger VfB Stuttgart 3 Millionen Euro Ousmane Dembélé 15.05.1997 Frankreich Linksaußen FC Barcelona 28 Millionen Euro Emre Mor 24.07.1997 Türkei Rechtsaußen Fenerbahce Istanbul 5 Millionen Euro Mikel Merino 22.06.1996 Spanien Zentrales Mittelfeld FC Valencia, Athletic Bilbao, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart 3 Millionen Euro Sebastian Rode 11.10.1990 Deutschland Zentrales Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 8 Millionen Euro Marc Bartra 15. Januar 1991 Spanien Innenverteidiger Manchester United 10 Millionen Euro

Abgänge bei Borussia Dortmund: Diese Spieler haben den BVB im Sommer 2017 verlassen

Name Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Pascal Stenzel 20.03.1996 Deutschland Rechter Verteidiger SC Freiburg 2 Millionen Euro Adrian Ramos 22.01.1986 Kolumbien Mittelstürmer FC Grenada 5 Millionen Euro *Alle Marktwert-Angaben basieren auf den Zahlen von Transfermarkt.de

Aktuelle News und Transfergerüchte zu Borussia Dortmund: Der BVB setzt auf junge Talente

Im vergangenen Sommer mussten die Dortmunder die Abgänge zahlreicher Leistungsträger auffangen. Ilkay Güngodan ging zu Manchester City, Henrikh Mkhitaryan schloss sich dem Stadtrivalen Manchester United an und Mats Hummels zog es zum BVB-Konkurrenten FC Bayern. Dafür kehrte Mario Götze aus München zurück und brachte Sebastian Rode mit, zudem setzte der BVB auf junge Neuzugänge wie Ousmane Dembélé, Emre Mor und den frisch gekürten Europameister Raphael Guerreiro.

Eine junge, unerfahrene Mannschaft zu formen war ein riskanter Plan der Dortmunder, doch er ging auf. Tuchels Team sicherte sich die direkte Qualifikation zur Champions League und gewann mit dem DFB-Pokal einen nationalen Titel. Wie wichtig die Nachwuchsförderung in Deutschland ist, zeigt auch der Erfolg der U-19 der Borussia. Die Dortmunder A-Jugend holte 2017 zum zweiten Mal die Deutsche Meisterschaft und setzte sich dabei im Finale gegen den Nachwuchs des FC Bayern durch.

News und Transfergerüchte zu Borussia Dortmund: Aubameyang spielt eine entscheidende Rolle

Setzen die Schwarz-Gelben in Sommer 2017 also wieder auf die Verpflichtung junger Spieler oder verstärken sie ihren Kader durch erfahrene Neuzugänge? Welche Strategie der BVB dabei verfolgen wird, hängt maßgeblich von der Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang ab.

Der extravagante Gabuner ist nicht nur wegen seiner Torgefahr bei Dortmund unersetzlich. Auch abseits des Platzes ist Aubameyang eine wichtige Stütze für die jungen Spieler. Wie etwa die Süddeutsche Zeitung schreibt, hat Aubameyang in den ersten Monaten den jungen Dembélé zum Training mitgenommen und übersetzte ihm Anweisungen des Trainers sowie alltägliche Dinge ins Französische.

Nun sucht der Torjäger eine neue Herausforderung, Aubameyang hat die Vereinsbosse bereits um eine Freigabe gebeten. Die stehen nun vor einer schweren Entscheidung. Lassen sie Aubameyang ziehen, bekäme der BVB viel Geld, schließlich besitzt der Gabuner eigentlich einen Vertrag bis 2020. Andererseits müsste Chefscout Sven Mislintat dann einen Ersatz für ihn finden. Eins zu eins wird sich Aubameyang aber nicht ersetzen lassen, zumal sind erfolgreiche Stürmer heutzutage sehr teuer.

Die zweite Option wäre, Aubameyang nicht gehen zu lassen und damit ein Zeichen an die jungen Mitspieler zu senden. Als Robert Lewandowski nach München wechseln wollte, ging der BVB ähnlich vor. Diese Variante könnte jedoch Frust bei Aubameyang und Unruhe innerhalb der Mannschaft hervorrufen - was die Dortmunder nach der Debatte um Thomas Tuchel eigentlich nicht gebrauchen können.

News zu Borussia Dortmund: Anschlag überschattet die Saison

Die Trainer-Diskussion war das letzte einer Reihe mehrerer Ereignisse in einer turbulenten Dortmunder Saison. Nach beleidigenden Plakaten und Krawallen beim Spiel gegen RB Leipzig blieb zur Strafe die Südtribüne beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg leer. Ein Vorfall, der in Dortmund hohe Wellen schlug, dann aber von dem Anschlag auf den Mannschaftsbus vor der Champions-League-Partie gegen Monaco im April in den Schatten gestellt wurde. Obwohl Verteidiger Marc Bartra dabei schwer an der Hand verletzt wurde, hatte der BVB noch Glück im Unglück: Weil der Sprengsatz hoch in einer Hecke platziert wurde, hatte er wenig Wirkung. Fassungslos machte auch das Motiv des mutmaßlichen Attentäters: Er wollte sich angeblich an den sinkenden Aktien des Vereins bereichern.

Nur einen Tag nach dem Anschlag wurde das Spiel gegen Monaco nachgeholt. Dortmund verlor 2:3 und schied nach dem Rückspiel aus. Nach dem Hinspiel klagten Tuchel und einige Spieler, sie fühlten sich überrollt und missbraucht. Das war der Auslöser, der das Zerwürfnis zwischen Tuchel und Watzke letztendlich ins Rollen brachte.

Trainerwechsel bei Borussia Dortmund: Debatte um die Entlassung von Thomas Tuchel

Dabei hat der Streit zwischen Trainer und Geschäftsführung eine lange Vorgeschichte. Bereits im Januar 2016 lagen Tuchel und Chefscout Mislintat über die Transferpolitik des Vereins im Clinch, als die Verpflichtung des Spaniers Oliver Torres scheiterte. Im folgenden Sommer kritisierte Tuchel dann vor allem den Abgang von Mkhitaryan und bezeichnete den notwendigen Umbruch als „riskant“. Der Transfer des schwedischen Talents Alexander Isak, der im Januar 2017 für zehn Millionen Euro nach Dortmund kam, sorgte ebenfalls für Zündstoff.

Auch zwischen Trainer und Mannschaft gab es Schwierigkeiten, vor allem wegen Tuchels Führungsstil. Im Mai berichtete die Süddeutsche Zeitung von Disziplinierungen und Maßregelungen durch den Trainer, was mehrere Spieler scharf kritisierten. Kritisch äußerten sich mehrere Dortmunder Spieler, angeführt von Kapitän Schmelzer, auch nach dem gewonnenen DFB-Pokalfinale, als Tuchel Nuri Sahin kurz vor Spielbeginn aus dem Kader gestrichen hatte.

In die Öffentlichkeit rückte der Konflikt, als Watzke in einem Interview von einem „klaren Dissens“ zwischen ihm und Tuchel in der Entscheidung um die frühe Neuansetzung des Monaco-Spiels sprach. Die Trainer-Diskussion überschattete anschließend die letzten Bundesliga-Spiele und auch das Pokal-Finale, in dem Dortmund eine sportlich erfolgreiche Saison krönte. Nur drei Tage später verkündeten Verein und Trainer die erwartete Trennung. Tuchel und der BVB - die beiden Parteien mussten nach zwei Jahren eingestehen, dass sie einander fremd geblieben sind.

Trainerwechsel bei Borussia Dortmund: Gerüchte um Tuchels Nachfolger

Zunächst galt Lucien Favre als aussichtsreicher Kandidat auf das Traineramt beim BVB, doch der Schweizer erhielt keine Freigabe von OGC Nizza. Anschließend kursierten Namen wie Giovanni van Bronckhorst vom niederländischen Meister Feyenoord oder Peter Stöger vom FC Köln. Gerüchte, die sich nicht bewahrheiten sollten. Am 6. Juni stellte Borussia Dortmund Peter Bosz als neuen Trainer vor. Er soll das junge Team neu sortieren und in die kommende Saison führen.

