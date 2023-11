Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim jetzt live: So sehen Sie das DFB-Pokal-Spiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Dortmund empfängt in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals die TSG Hoffenheim. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund – Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals steht an und Borussia Dortmund erwartet die TSG Hoffenheim im Signal-Iduna-Park. Beide Mannschaften befinden sich in guter Form und wollen das Ticket für das Achtelfinale des Wettbewerbs lösen. Der BVB geht als Favorit in die Partie, doch die Sinsheimer zeigten zuletzt beim Auswärtssieg beim VfB Stuttgart, dass sie für Überraschungen sorgen können.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim: Wer kommt weiter?

„Wir freuen uns auf die Aufgabe gegen Hoffenheim. Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Stadion im DFB-Pokal. Gerade in diesen Wochen sollten immer über den Faktor Frische nachdenken. Wir haben bewiesen, dass wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben und jederzeit darauf zurückgreifen können“, sagte BVB-Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit der TSG.

„Der Gewinner bleibt. Nach dem Spiel wird es für eine Mannschaft nicht mehr weitergehen. Darauf werden wir uns gewissenhaft vorbereiten und alles investieren, um ein gutes Spiel zu zeigen“, so der Coach weiter, der mit seinem Team eine Runde weiterkommen will: „Wir haben in diesem Wettbewerb viel vor. Mit einem Heimsieg wollen wir in die nächste Runde einziehen!“

Borussia Dortmund empfängt im DFB-Pokal die TSG Hoffenheim. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Das Spiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim steigt am Mittwoch, 1. November 2023, um 18 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Mittwoch , 1. November 2023 , um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)