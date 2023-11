Borussia Dortmund vor überraschendem Neuzugang? Dänemark-Juwel offenbar im Anflug

Borussia Dortmund buhlt um ein großes Talent vom FC Kopenhagen, mehrere europäische Top-Klubs zeigen aber ebenfalls Interesse.

Update vom 30. November, 23.32 Uhr: Wie das Online-Portal Fussballtransfers berichtet, zeigt Borussia Dortmund Interesse an Tristan Panduro vom FC Kopenhagen. Der 15-jährige Mittelfeldspieler sei den BVB-Talentsuchern bei einem Mini-Turnier in Spanien aufgefallen sein. Neben Dortmund sollen auch RB Leipzig, Real Madrid und Benfica Lissabon interessiert sein.

Erstmeldung: Mailand – Borussia Dortmund ist am Dienstag (28. November) zu Gast beim AC Mailand. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 21 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

AC Mailand gegen Borussia Dortmund: Champions-League live im Free-TV?

Das CL-Gruppenspiel zwischen dem AC Mailand und Borussia Dortmund wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

zwischen dem wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Saison 2023/24 beim Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video

AC Mailand gegen Borussia Dortmund: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Kräftemessen zwischen dem AC Mailand und Borussia Dortmund wird im Live-Stream von Amazon Prime Video gezeigt.

wird im von gezeigt. Die Übertragung startet am Dienstag, 28. November 2023 , um 20.30 Uhr . Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr .

startet am , um . Der Anstoß erfolgt um . Um das Spiel im Live-Stream bei Amazon Prime Video zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

AC Mailand gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

In der Champions League steht der 5. Spieltag an und Borussia Dortmund will einen weiteren Sieg feiern, um dem Achtelfinale einen Schritt näherzukommen. In der Tabelle der CL-Gruppe F liegt der BVB mit sieben Punkten an der Spitze. Die Abstände sind aber gering, es ist nach wie vor alles möglich.

Auf Rang zwei steht Paris Saint-Germain (sechs Punkte), Platz drei hält der AC Mailand (fünf Punkte), Newcastle United (vier Punkte) ist Schlusslicht. Bei einer Niederlage in Mailand könnte der BVB aber bis auf Position drei zurückfallen und stünde am letzten Spieltag gegen PSG enorm unter Druck. Mindestens ein Remis sollte es deshalb sein für die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic.

Die Generalprobe für das Champions-League-Spiel beim AC Mailand konnte Borussia Dortmund mit 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. Dabei sah zunächst nicht viel nach einem Erfolg des BVB aus, denn die Gäste führten schnell 2:0. Die Schwarz-Gelben zeigten aber Moral und drehten die Partie in einen souveränen Erfolg.

„Es war ein super Schritt. In so einer Phase tut es gut, gibt Selbstvertrauen, sich so zurückzukämpfen. Wir müssen das von Spiel zu Spiel auf Platz bringen. Und wir müssen jetzt den Schwung in die harten Wochen mitnehmen und am Dienstag in Mailand da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben“, sagte Torhüter Gregor Kobel nach dem 4:2-Erfolg. (smr)