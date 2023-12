Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live im TV und Stream: Hier läuft die Bundesliga

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach den SV Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Mönchengladbach – Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen steigt am Freitag, 15. Dezember 2023, um 20.30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 15. Dezember 2023, um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

In der Fußball-Bundesliga steht der 15. Spieltag auf dem Programm und er startet mit einem Mittelfeld-Duell. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Werder Bremen im heimischen Borussia-Park. Der Gewinner dieser Partie kann nach oben schielen, der Verlierer muss den Blick Richtung Tabellenkeller richten.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Wer holt sich den Sieg?

„Wir wollen nach vorne schauen. Gegen Union haben wir unsere Leistung nicht auf den Platz gebracht. Wir haben nach dem Umbruch im Sommer mit Schwankungen gerechnet. Diese zeigen uns, wo wir uns verbessern müssen“, sagte Mönchengladbach-Cheftrainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SV Werder Bremen.

„Bis auf die Langzeitverletzten, die sich alle im Aufbau befinden, stehen alle Jungs zur Verfügung. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Tomáš Čvančara, der heute ins Training teilintegriert wurde. Die Entscheidung fällt erst morgen“, so der Coach weiter, der wieder auf einen Routinier zählen kann: „Wir alle wissen, was wir an Chris Kramer haben. Gerade unserer jungen Mannschaft gibt er viel Erfahrung. Er hat nach seinen Verletzungen etwas Zeit gebraucht, um in den Rhythmus zu kommen. Wir sind froh, dass er wieder gesund ist und uns zur Verfügung steht.“

Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Werder Bremen. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Seoane dankt den Fans für die Unterstützung bei den Spielen seiner Mannschaft: „Wir sind extrem dankbar für die Unterstützung, die wir seit dem ersten Spiel spüren. Wir haben das Gefühl, dass unsere Fans, die Situation erkennen und die Mannschaft in schwierigen Momenten unterstützen - zuhause und auswärts. Da zeigt sich für mich Fankultur.“ (smr)