Feuerwehr-Einsatz in Dortmund – während BVB-Star bei der Nationalmannschaft ist

Von: Anna Liebelt

Dunkle Rauchwolken steigen vom Balkon einer Penthouse-Wohnung in Dortmund auf. Dessen Bewohner, ein BVB-Star, ist zum Zeitpunkt des Unglücks glücklicherweise nicht daheim.

Dortmund – Aus einer Penthouse-Wohnung am Phoenixsee in Dortmund steigen am Montagmorgen plötzlich dicke Rauchwolken auf. Schon kurz darauf sind laute Sirenen zu hören. Neben der Dortmunder Feuerwehr rückt auch die Polizei aus, verschafft sich einen Überblick. Über eine Drehleiter steigen die Einsatzkräfte auf den Balkon und beginnen die Flammen zu löschen. Wie die Bild berichtet, bekämpft die Feuerwehr anschließend über anderthalb Stunden den Brand. Doch nun gibt es Entwarnung: Verletzt wird glücklicherweise niemand. Denn der prominente Besitzer war nicht zu Hause.

Name: Salih Özcan Geboren: 11. Januar 1998 (Alter 25 Jahre), Köln Profi-Stationen: 2016–2019 1. FC Köln II, 2016–2022 1. FC Köln, 2019–2020 Holstein Kiel (Leihe), 2022– heute Borussia Dortmund Spiele für den BVB: 30

Nach Brand in Dortmund: Penthouse-Wohnung hat prominenten Besitzer

Gegen 8 Uhr morgens ging der Alarm bei der Dortmunder Feuerwehr ein, schreiben die Ruhr Nachrichten. Eine Nachbarin habe Rauch aus der Penthouse-Wohnung aufsteigen sehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die rücken mit Atemschutz-Trupps und Drehleiterwagen in die Luxus-Neubausiedlung in Dortmund aus. Laut Bild-Informationen gehört die Penthouse-Wohnung am Phoenixsee dem BVB-Star Salih Özcan. Der Mittelfeld-Abräumer selbst, sei aber zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause gewesen.

BVB-Star Salih Özcan bei Unglück auf Länderspielreise mit der Türkei

Der 25-Jährige befindet sich zurzeit noch auf Länderspielreise mit der türkischen Nationalmannschaft und kommt voraussichtlich erst gegen Montagabend nach Dortmund zurück. Von dem Einsatz habe Özcan daher erst durch den Einsatzleiter der Feuerwehr erfahren. Ein Schock für Salih Özcen. Die Ursache für die Flammen war laut Bild schnell ausgemacht. Durch einen Kurzschluss kam es wohl zu einem Kabelbrand, der die Balkon-Möbel entzündete. Die Wohnung sei nach ersten Erkenntnissen unversehrt geblieben. „Das Sitzmobiliar auf dem Balkon hat gebrannt.

Die Wohnung selbst ist nicht betroffen gewesen, weil die Fenster alle zu waren, also hat sich das Feuer nur draußen abgespielt“, erklärt Einsatzleiter Matthias Kleinhans den Ruhr Nachrichten. Für die Löscharbeiten und um mögliche Glutnester auszuschließen, musste die Feuerwehr allerdings Teile der Fassade abnehmen.

Mit seinem Mannschaftskollegen feierte Salih Özcan bereits am Donnerstag den Sieg gegen Kroatien im Länderspiel. Den zweiten Sieg holte sich die Türkei gestern gegen Lettland. © IMAGO/Tom Dubravec / CROPIX

Brand in Penthouse-Wohnung in Dortmund: BVB-Star zum Glück nicht daheim

Glück im Unglück also für den BVB-Star Salih Özcan. Der Schaden an seiner Dortmunder Wohnung dürfte sich wohl in Grenzen halten. Einzig ein paar Möbel haben den Brand nicht überlebt. Trost gibt da nur sein gestriger Sieg mit der türkischen Nationalmannschaft über Lettland. Mit einem klaren 4:0 setze sich die Türkei in der EM-Qualifikation gegen ihren Konkurrenten durch. Özcan selbst stand dabei rund 68 Minuten auf dem Platz. Bereits mit dem 1:0 Sieg über Kroatien am Donnerstag, 12. Oktober, qualifizierte er sich mit seinem Team vorzeitig für die EM 2024 in Deutschland. Neben Portugal haben sich nun auch schon Belgien und Frankreich für die kommende EM qualifiziert.