Vom Thron gefallen? Brasilien-Fans bewerfen Neymar mit Popcorn

Von: Johannes Skiba

Nach dem enttäuschenden 1:1 der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Venezuela wurde Offensivspieler Neymar mit einer Tüte voller Popcorn abgeworfen.

Cuiabá – Die südamerikanische WM-Qualifikation, die sogenannte „Eliminatorias“, gilt als die härteste Ausscheidungsphase für eine WM-Endrunde. Das hat Brasiliens Neymar nun auf zwei Arten erfahren müssen. Erst reichte es für die Seleção gegen Außenseiter Venezuela vor den heimischen Fans nur zu einem 1:1. Dann wurde der Superstar nach dem Schlusspfiff von einer Packung Popcorn am Kopf getroffen – ein Abend zum Vergessen für den 31-Jährigen.

Neymar da Silva Santos Júnior Geboren: 5. Februar 1992 (Alter 31 Jahre), Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasilien Aktueller Verein: Al-Hilal, Saudi-Arabien Position: Offensives Mittelfeld

Brasilien kassiert Gegentor per Fallrückzieher

Dabei verlief der Abend für Brasiliens Nummer 10 zunächst vielversprechend. Nach 50 Minuten trat Neymar eine Ecke zielgenau auf den Kopf von Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhães, der wuchtig zur 1:0-Führung verwandeln konnte. Im Stadion herrscht zu diesem Zeitpunkt eine euphorische Stimmung, zumal die brasilianische Nationalmannschaft unter dem neuen Interimsnationalcoach Fernando Diniz ihre Spielidentität wiederfindet. Einige Minuten später zauberte Neymar weiter und begeisterte das Publikum mit drei, vier Übersteigern und einem Abschluss, der nur knapp das Tor verfehlte.

Doch Venezuela hat aktuell die vielleicht beste Fußballgeneration seiner Historie beisammen und möchte sich unbedingt erstmals für eine WM qualifizieren. Kurz vor dem Ende verwandelte dann Eduard Bello vom mexikanischen Klub Mazatlán eine Flanke von Salt Lake Citys Jefferson Savarino spektakuläre per Fallrückzieher im Gehäuse von Keeper Ederson. Dadurch kippte die Stimmung.

Neymar hatte in der WM-Quali gegen Venezuela (1:1) wenig zu jubeln. © Nogueira/Imago

Neymar ärgert sich über Wurf der Popcorntüte

Brasilien schaffte es nicht mehr, das Spiel zu drehen und ließ im dritten WM-Quali-Spiel erstmals Punkte liegen. Auf dem Weg in die Kabine warf dann ein unzufriedener Zuschauer eine Tüte Popcorn auf Neymar und traf den Offensivkünstler am Kopf. Der Angreifer verletzte sich dabei nicht, zeigte sich aber sehr verärgert. Dazu hatte der Wurfgegenstand auch eine symbolische Bedeutung. In brasilianischen Fußballjargon wird die Bezeichnung für einen Popcornverkäufern, den sogenannten „pipoqueiros“, als Synonym für jemanden verwendet, von dem man viel erwartet, der aber in den entscheidenden Momenten versagt.

In der Mixed Zone äußerte sich Neymar bei TNT Sports zu dem Vorfall: „Es ist sehr schlecht für den Fußball, für die Menschen. Der Typ, der so etwas tut, ist kein gebildeter Typ und wird nicht in der Lage sein, seine Kinder bestmöglich zu erziehen. Wenn er sich so sehr beschwert, hätte er selbst trainieren und auf dem Feld sein sollen, nicht ich.“ Viel Zeit zum Ärgern bleibt dem Superstar, der kürzlich zu zweiten Mal Vater wurde, aber nicht. Am Mittwoch (18. Oktober) geht es in der vierten WM-Qualifikationsbegegnung beim heißen Duell in Uruguay sicherlich erneut ordentlich zur Sache – auf und neben dem Platz. (jsk)

