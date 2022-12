Brasilien gegen Kroatien heute live: Aufregung um Superstar Neymar vor WM-Viertelfinale

Von: Florian Schimak

Das erste Viertelfinale der WM 2022 steht an: Brasilien gegen Kroatien. Wer löst das Halbfinal-Ticket? Die Partie im Live-Ticker.

Update vom 9. Dezember, 14.46 Uhr: Die Aufstellung von Brasilien ist da! Trainer Tite nimmt bei der Selecao im Vergleich zum Achtelfinale keine Wechsel vor. Das kommt wahrlich nicht überraschend. Neymar beginnt logischwerise wieder, den Dreiersturm bilden Raphinha, Richarlison und Vinicius Junior.

Brasilien – Kroatien -:- (-:-)

Brasilien: Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro - l. Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr. Kroatien: - Tore: -

München/Al-Rayyan – Das erste Viertelfinale der WM 2022 steht heute an! Dabei will Top-Favorit Brasilien gegen Kroatien das Halbfinal-Ticket buchen. Der Selecao wird allerspätestens nach dem starken Auftritt im Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) die größeren Chancen eingeräumt.

Mit ein Grund dafür ist die Rückkehr von Superstar Neymar. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain hatte sich zum WM-Auftakt verletzt und anschließend die restlichen Spiele in der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar verpasst. Beim Comeback im Achtelfinale gegen Südkorea gelang ihm dann gleich ein Treffer.

Brasilien gegen Kroatien heute live: Aufregung um Neymar vor WM-Viertelfinale

Vor dem WM-Viertelfinale heute gegen Kroatien sorgte der 30-Jährige mal wieder für Aufsehen. Wenn Neymar mit seinen goldenen Kopfhörern aus dem Mannschaftsbus steigt, werden Fußball-Romantiker die Augen verdrehen. So wird der Dribbler auch am Freitag wieder ins Stadion marschieren. Ausgerechnet dieser Spieler, soll einen Rekord von Pelé knacken?

„Rekorde zu brechen, ist für mich eine große Quelle des Stolzes“, sagte der 30-Jährige vor dem Viertelfinale am Freitag (16 Uhr) gegen Vize-Weltmeister Kroatien, „ich habe einige Dinge erreicht, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erreichen würde.“

Brasilien gegen Kroatien heute live: Sorgte Selecao für Karriereende von Modrić?

Auch wenn er jetzt schon Pelés 77 offizielle Tore für die Selecao erreichen sollte – ganz oben auf seiner To-do-Liste steht aber immer noch das Allerwichtigste: Brasilien nach 20 Jahren endlich den „Hexa“, den sechsten WM-Titel, schenken – und damit in die Reihe der Legenden aufsteigen. „Wir haben noch drei Spiele“, betonte er und meinte damit als Abschluss das WM-Finale am 18. Dezember in Lusail.

Auf Kroatien, das sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Japan durchgesetzt hat, wartet heute im WM-Achtelfinale also ein dicker Brocken. Sollte der Vize-Weltmeister gegen Brasilien bei der WM 2022 in Katar ausscheiden, könnte es auch das Ende von Luka Modrić in der Nationalelf sein. Der Weltfußballer von 2018 wird schließlich nicht jünger und feiert im kommenden Jahr bereits 38. Geburtstag . (smk/sid)