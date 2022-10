Brasiliens Nationalmannschaft: Kader, Erfolge, Infos - Das sollte man wissen

Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft (Symbolbild). © IMAGO / AFLOSPORT

Brasilien ist mit fünf WM-Siegen Rekordhalter. Die Nation hat Größen wie Pelé, Ronaldo oder Ronaldinho in den Fußball gebracht. Alle Infos.

Brasilia – Egal, wo und wann eine Fußball-WM stattfindet: Die brasilianische Nationalmannschaft gehört garantiert zum Kreis der Titelaspiranten – was mit der glorreichen Vergangenheit der Seleção (Portugiesisch für „Auswahl“) zu tun hat. Fünfmal wurden die Kicker aus Südamerika Weltmeister, eroberten den goldenen Pokal mit zum Teil begeisternder Fußballkunst. So viel zur Vergangenheit.

Die Gegenwart sieht indes anders aus: Den letzten WM-Titel konnte Brasilien vor 20 Jahren erringen. Seitdem warten die Balltreter auf ein globales Erfolgserlebnis. Trotz Titelflaute steht Brasilien auf Platz 1 der FIFA-Weltrangliste, schob sich aufgrund jüngerer Länderspiel-Erfolge an den Kickern aus Belgien vorbei an die Spitze des Rankings.

Die brasilianische Nationalelf bei der WM 2022: Der Kader

Bei der WM 2022 in Katar wird der Kader der brasilianischen Nationalelf 23 Kicker umfassen. Trainer Tite hat drei Torhüter, acht Abwehrspieler, acht Mittelfeldspieler und vier Stürmer nominiert. Die meisten Kicker befinden sich im besten Fußball-Alter, sind zwischen 27 und 30 Jahre jung und stehen bei europäischen Topclubs unter Vertrag.

So auch Brasiliens bekanntester Profi Neymar. Er verdient sein Geld ebenso wie Teamkollege Marquinhos beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Torwart Alisson steht beim FC Liverpool zwischen den Pfosten. Auch der Kapitän der Brasilianer ist auf der britischen Insel aktiv: Thiago Silva hält die Abwehr beim Londoner Verein FC Chelsea zusammen. Mittelfeldmann Casemiro spielt mittlerweile bei Manchester United, Stürmer Vinícius Júnior trägt das Trikot des frischgebackenen Champions League-Siegers Real Madrid.

Wie hat sich die brasilianische Nationalelf für die WM 2022 qualifiziert?

Die Qualifikation lief für die brasilianische Nationalelf nahezu perfekt, sodass man frühzeitig für die WM 2022 in Katar planen konnte. Möglich machte es eine souveräne Vorstellung in der südamerikanischen Qualifikationsgruppe, die traditionell zehn Nationen umfasst.

Die neun Konkurrenten der Brasilianer hießen: Argentinien, Uruguay, Ecuador, Peru, Kolumbien, Chile, Paraguay, Bolivien und Venezuela. Jeweils zweimal traf Brasilien auf jeden Gegner und blieb nach 18 Spielen ohne Niederlage. Der Lohn war Platz 1 in der Abschlusstabelle, die Hauptkonkurrent Argentinien auf Rang 2 verortet.

Die Titel der brasilianischen Nationalelf

Die brasilianische Nationalelf möchte ihrer Erfolgsliste bei der WM 2022 einen Titelgewinn hinzufügen. Zuletzt durfte man den Weltpokal vor zwei Jahrzehnten in die Luft stemmen, was die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis umso größer erscheinen lässt. Trotz Durststrecke ist Brasilien Rekordtitelträger, holte man doch fünfmal den Pokal in die heimische Hauptstadt Brasilia. Die Historie weist folgende Jahre als die erfolgreichsten aus:

1958 (WM in Schweden)

1962 (WM in Chile)

1970 (WM in Mexiko)

1994 (WM in den USA)

2002 (WM in Japan/Südkorea)

Bei der letzten WM 2018 in Russland schied Brasilien im Viertelfinale nach einem 1:2 gegen Belgien aus. Bei der Copa América lief es für Brasilien hingegen zuletzt etwas besser. Die Erfolge:

1919 (Copa in Brasilien)

1922 (Copa in Brasilien)

1949 (Copa in Brasilien)

1989 (Copa in Brasilien)

1997 (Copa in Bolivien)

1999 (Copa in Paraguay)

2004 (Copa in Peru)

2007 (Copa in Venezuela)

2019 (Copa in Brasilien)

Die brasilianische Nationalelf bei der WM 2022: Infos und Quartier

Die brasilianische Nationalelf ist bei der WM 2022 in Gruppe G vertreten. Dort trifft sie auf Serbien, die Schweiz und Kamerun. Von der Papierform her ist Gruppe G die am stärksten besetzte aller acht Gruppen. Demzufolge dürften es die Brasilianer nicht leicht haben, das Achtelfinale beziehungsweise die K.-o.-Runde zu erreichen. Dennoch ist man aufgrund des internationalen Standings und der weltweiten Fangemeinde favorisiert.

Die brasilianische Nationalelf bespielt bei der WM 2022 zunächst zwei Stadien. In der Gruppenphase sind die Südamerikaner zweimal in der größten katarischen Arena, dem Lusail Stadium (86.000 Plätze) zu sehen. Einmal kickt man im etwas kleineren 974 Stadium. Beide Arenen liegen im Osten Katars. Daher wird sich auch das WM-Quartier der Brasilianer im Osten des Emirats, und damit unweit der Spielorte, befinden.