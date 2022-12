Brasilien - Südkorea live: Wo läuft das WM-Achtelfinale heute im Free-TV?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Neymar könnte gegen Südkorea sein Comeback geben. © IMAGO/Marcio Machado

Brasilien bekommt es im Achtelfinale der WM 2022 mit Südkorea zu tun. Die Partie wird heute live im Free-TV und Stream übertragen.

Doha - Bisher gab es in der Achtelfinal-Runde der WM 2022 keine großen Überraschungen. Mit der Niederlande, Argentinien, Frankreich und England konnten sich bisher alle Favoriten durchsetzen. Nichts anderes wird heute Abend von Brasilien erwartet. Der Titelfavorit trifft auf die Überraschungsmannschaft aus Gruppe H: Südkorea. Durch einen 2:1-Sieg über Portugal am dritten Vorrunden-Spieltag qualifizierte sich asiatische WM-Teilnehmer vor Uruguay und Ghana.

Begegnung Brasilien - Südkorea Anpfiff 5. Dezember 2022, 20.00 Uhr Stadion Stadium 974 (Doha)

Der Titelfavorit aus Brasilien erlaubte sich am letzten Spieltag der Gruppenphase einen 0:1-Ausrutscher gegen Kamerun und spazierte dennoch bequem als Gruppenerster in die nächste Runde. Siege gegen Serbien (2:0) und die Schweiz (1:0) reichten für den ersten Platz in Gruppe G. Die Seleção gilt als haushoher Favorit in dem Duell gegen Südkorea - zudem könnte Neymar, der sich beim Auftaktspiel gegen Serbien am Knöchel verletzte, sein Comeback geben. Alle Ergebnisse und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Brasiliens Vorrunden-Ergebnisse Südkoreas Vorrunden-Ergebnisse 2:0 gegen Serbien (1. Spieltag) 0:0 gegen Uruguay (1. Spieltag) 1:0 gegen die Schweiz (2. Spieltag) 2:4 gegen Ghana (2. Spieltag) 0:1 gegen Kamerun (3. Spieltag) 2:1 gegen Portugal (3. Spieltag)

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Brasilien gegen Südkorea übertragen?

Im ZDF ist das heutige Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea im Free-TV und kostenlosen Live-Stream zu sehen. Die Vorberichte starten um 19.25 Uhr mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Das Spiel kommentieren werden Béla Réthy und Sandro Wagner.

Wann und wo welche Spiele der WM 2022 live im TV zu sehen sind, erfahren Sie in unserem WM-Sendeplan.

Brasilien trifft im Achtelfinale auf Südkorea: Die WM 2022 heute live bei Magenta TV

Magenta TV überträgt die Begegnung ebenfalls live. Hier beginnen die Vorberichte um 19.15 Uhr. Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder Live-Stream empfangen werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Brasilien gegen Südkorea in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

WM 2022 live: Das Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen heute im Live-Ticker von tz.de

Das Spiel können Sie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie kein Highlight. (kus)