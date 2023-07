Wirbel um VfB-Tor: Hartnäckige Sommer-Gerüchte und Bredlow-Kampfansage

Von: Niklas Noack

Ist ein Wechsel von Yann Sommer zum VfB Stuttgart ein Thema? Freiwillig wird Fabian Bredlow seinen Platz im Tor jedenfalls nicht räumen.

Stuttgart - Die Sonne brutzelte ganz schön am Donnerstagnachmittag, als sich die Mannschaft des VfB Stuttgart zum ersten Aufgalopp zusammenfand. 27 Profis tummelten sich bei der eher lockeren Einheit zum Vorbereitungsstart auf dem Feld, wobei mit Wataru Endo und Hiroki Ito (beide Japan) sowie Borna Sosa (Kroation), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Serhou Guirassy (Guinea) und Josha Vagnoman (Deutschland U21) noch einige Nationalspieler fehlten.

VfB Stuttgart hat mit Mittelstädt und Milosevic erst zwei Neuzugänge

Sowieso wird beim Blick auf den Platz deutlich, dass die Kaderzusammenstellung noch lange nicht abgeschlossen ist. „Bis 31. August wird sich noch viel ändern“, macht Sportdirektor Fabian Wohlgemuth daraus auch gar keinen Hehl. Immerhin haben die Schwaben erst zwei Neuzugänge unter Vertrag genommen: Zum einen Maximilian Mittelstädt, den Stuttgart vom Absteiger Hertha BSC an den Neckar lotste.

Zum anderen den Nachwuchsstürmer Jovan Milosevic, dessen Transfer Ex-Sportdirektor Sven Mislintat noch in die Wege geleitet hatte. 1,2 Millionen Euro soll der 17-Jährige gekostet haben. Geld, das die aktuellen VfB-Verantwortlichen lieber anders investiert hätten. Dennoch erhofft man sich von Milosevic eine entsprechende Entwicklung. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß sagte am Donnerstag über ihn: „Er ist ein junger Bursche, der richtig gute Anlagen hat. Ich freue mich darauf, zu sehen, was der Junge drauf hat. Aber wir müssen ihm Zeit geben.“

Fabian Bredlow will die Nummer eins beim VfB Stuttgart bleiben

Was weitere Neuzugänge angeht, steht nach dem Abgang von Florian Müller zum SC Freiburg vor allem die Torhüterposition im Fokus. Fabian Bredlow, der in der abgelaufenen Rückrunde Müller aus dem Gehäuse verdrängte, hat seine Ambition, Stammkeeper zu bleiben, jedenfalls untermauert und hat sich für die neue Saison die Rückennummer eins geschnappt.

Den festen Platz im VfB-Tor hat er sich damit aber nicht gesichert. „Schauen wir mal“, sagte Sportdirektor Wohlgemuth, der aber deutlich machte, dass die Torhüterhierarchie nicht durch einen Kampf um die Rückennummer entschieden werde, sondern durch die „Leistung, die man im Training zeigt.“

VfB Stuttgart soll Interesse an Yann Sommer haben

Klar ist allerdings: Stuttgart ist auf der Suche nach einem neuen Keeper. „Wir werden noch ein Puzzleteil dazu holen“, sagte Coach Hoeneß, der neben Bredlow bislang noch auf die jungen Florian Schock (22) und Dennis Seimen (17) zurückgreifen kann. Letzterer soll langfristig zur Nummer eins aufgebaut werden. Wann er dafür bereit ist, steht jedoch in den Sternen.

Derweil halten sich rund um die Mercedesstraße hartnäckig die Gerüchte, dass Stuttgart an Yann Sommer und Alexander Nübel Interesse haben soll, die bei Bayern München im Schatten von Manuel Neuer stehen. „Aus jetziger Sicht ist das sehr unrealistisch“, sagte dazu Wohlgemuth am Sky-Mikro. Anschließend führte er aus: „Wir beschäftigen uns mit vielen Themen. Aktuell sind das Themen, die weit weg sind. Jetzt sortieren wir uns erstmal innerhalb der Vorbereitung. Wenn wir uns auf der Torwartposition verstärken müssen, dann gehen wir an die Öffentlichkeit und wenn wir Fakten geschaffen haben, nochmals.“