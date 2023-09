Brighton & Hove vorerst weiter ohne Pascal Groß

Der Nationalspieler fehlt seinem Club Brighton & Hove am Wochenende bei Aston Villa. © Federico Gambarini/dpa

Pascal Groß muss weiter aussetzen bei seinem Club. Er könnte aber kommende Woche, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die US-Reise bekannt geben will, zurückkehren.

Brighton - Eine Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Pascal Groß bei Brighton & Hove Albion vor der Nominierung des Kaders für die USA-Reise durch den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist offen.

Der 32-Jährige, der unter Hansi Flick sein Debüt gegeben hatte in der DFB-Auswahl und sowohl gegen Japan als auch Frankreich zuletzt gespielt hatte, wird seinem Club im Premier-League-Spiel bei Aston Villa weiter fehlen.

Muskelverletzung gegen Athen

Das teilte Brighton-Coach Roberto De Zerbi auf der Spieltags-Pressekonferenz mit. „Pascal steht nicht zur Verfügung“, sagte De Zerbi, nachdem Groß wieder im Training gesichtet worden war. Er hatte sich vor einer Woche bei Brightons Europa-League-Niederlage gegen AEK Athen (2:3) eine Muskelverletzung zugezogen und seinem Team daraufhin in der Premier League (3:1 gegen Bournemouth) und im Ligapokal (0:1 gegen Chelsea) gefehlt.

Am Donnerstag war er wieder ins Training eingestiegen, doch die Partie am Samstag kommt wohl noch zu früh für den Mittelfeldspieler. De Zerbi stellte allerdings in Aussicht, dass Pascal Groß in Brightons kommendem Europa-League-Spiel sein Comeback geben könnte. Am kommenden Donnerstag spielen die Seagulls bei Olympique Marseille. dpa