Britta Carlson: «Es gab Funktionäre, die dich mal in den Arm genommen und betatscht haben - was ein No go ist»

Assistenztrainerin Britta Carlson © IMAGO/Peter Hartenfelser

Assistenztrainerin Britta Carlson hat das frühere Verhalten von Funktionären gegenüber Frauen beklagt.

Frankfurt/Main - «Es gab Funktionäre, die dich mal in den Arm genommen und betatscht haben - was ein No go ist», sagte die 44 Jahre alte Ex-Nationalspielerin in der am Donnerstag in Frankfurt/Main präsentierten Dokumentation über die deutschen Fußballerinnen.

Die TV-Serie mit dem Namen «Born for this - mehr als Fußball» wurde vom Deutschen Fußball-Bund mit der Filmproduktionsgesellschaft Warner Bros gedreht. Zu sehen ist die erste Folge vom 6. Juli an in den Mediatheken bei ARD, Sky und Magenta TV. Die ARD strahlt sie im Anschluss an das EM-Vorrundenspiel Deutschlands gegen Spanien am 12. Juli (23.15 Uhr) im Fernsehen aus.

Die Dokumentation thematisiert auch den Skandal um sexuellen Missbrauch im US-Fußball. Mittelfeldspielerin Dzsenifer Marozsan berichtete dabei über die Reaktionen bei ihrem damaligen US-Clubs OL Reign: «Wir haben alle in der Kabine geweint», sagte die derzeit verletzte Spielmacherin von Olympique Lyon. Der Fall hatte im vergangenen Herbst für viel Wirbel gesorgt.

Mit der Unterbrechung des Spielbetriebs in der National Women‘s Soccer League (NWSL) habe man ein Zeichen für alle Fußballerinnen setzen wollen, so Marozsan: «Wir sorgen dafür, dass ihr euch wohl fühlt und sicher seid.» Die Filmemacher begleiteten die DFB-Auswahl auch bei der Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England. (dpa)