Sambia-Trainer soll Brüste von Spielerin berührt haben: Skandal während Frauen-WM?

Von: Alexander Kaindl

Sambia ist bei der Frauen-WM vorzeitig ausgeschieden. Einen Skandal soll es trotzdem gegeben haben. Nun wird gegen Nationaltrainer Bruce Mwape ermittelt.

Wellington - Das Abenteuer Frauen-WM endet abrupt für das deutsche Nationalteam. Das 1:1-Unentschieden gegen Südkorea besiegelte das vorzeitige Aus in der Gruppe. Deutschland reist ab – genau wie Sambia. Die afrikanischen Spielerinnen mussten ebenfalls bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Der sportliche Fehlschlag in Australien und Neuseeland ist momentan jedoch nur das zweitrangige Thema rund um den Verband.

Fußball-WM der Frauen Austragungsorte: Australien und Neuseeland Zeit: 20. Juli bis 20. August Teams: 32

„Normal, dass er mit unseren Spielerinnen schläft“: Skandal-Aussagen um Sambia-Trainer Bruce Mwape

Denn: Schwerwiegende Vorwürfe gegen Trainer Bruce Mwape werden erneut laut. Um den 63-Jährigen herrscht bereits seit längerem erheblicher Tumult. Was ist da los? Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete jüngst, dass gegen den Trainer Ermittlungen laufen – offiziell wegen „sexuellen Fehlverhaltens“. Eine Quelle, die namentlich nicht genannt wird, behauptete: „Wenn er mit jemandem schlafen möchte, muss man ja sagen. Es ist normal, dass er mit unseren Spielerinnen schläft.“

Es scheint, als ob den Spielerinnen sogar Sanktionen drohen würden, sollten sie sich zu diesem Thema äußern. Der sambische Verband (FAZ) soll bereits seit Oktober 2022 Kenntnis von den Vorfällen haben. Nun folgt das nächste dunkle Kapitel.

Am Freitag, den 4. August, griff die FIFA ein. Im Fokus steht ein Vorfall während der Frauen-WM. Es habe eine „Beschwerde wegen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der sambischen Frauen-Nationalmannschaft gegeben“ gegeben, teilte der Weltverband mit. Und fügte hinzu: „Die FIFA nimmt jede Anschuldigung von Fehlverhalten sehr ernst und verfügt über ein klares Verfahren für jeden im Fußball, der einen Vorfall melden möchte.“

Mit Verweis auf die Vertraulichkeit wurden keine Details preisgegeben. Laut Guardian heißt es aber, dass Mwape während einer Trainingseinheit die Brüste einer Spielerin berührt haben soll. Der FAZ zeigte sich überrascht, da er keine Beschwerden von Spielerinnen oder der Reisedelegation erhalten habe.

Bruce Mwape ist seit 2018 Trainer der sambischen Frauen-Nationalmannschaft. Immer wieder gibt es Anschuldigungen. © ZUMA Wire / Action Plus / Imago

Ermittlungen gegen Sambia-Trainer Bruce Mwape

Der Verband fordere vom Team und den Mitarbeitern „die höchsten Standards der Integrität und Transparenz“. Wie wird es jetzt weitergehen? Der sambische Fußballverband kündigte disziplinarische Maßnahmen an, „sobald wir eine offizielle Beschwerde erhalten oder uns Beweise vorgelegt werden“.

Die neuseeländische Polizei habe keine Beschwerde erhalten, „wurde jedoch auf einen angeblichen Vorfall aufmerksam gemacht. Und nach ersten Ermittlungen mussten keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden“, so ein Polizeisprecher.

Vorwürfe gegen Sambia-Trainer Mwape sind nicht neu

Als die Vorwürfe gegen Mwape im Oktober 2022 erstmals laut wurden, antwortete FAZ-Generalsekretär Adrian Kashala wie folgt: „Obwohl uns keine offiziellen Beschwerden von irgendjemandem zu den Vorwürfen vorliegen, nehmen wir diese Vorwürfe sehr ernst und haben eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet.“

Es bleibt abzuwarten, wie effektiv die Untersuchungen nach dem erneuten Vorfall sein werden. Mwape ist seit 2018 Trainer der sambischen Frauen-Nationalmannschaft. Unter seiner Führung erreichte Sambia bei der Afrika-Meisterschaft 2022 den dritten Platz und qualifizierte sich erstmals für eine Weltmeisterschaft. (akl/sid)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Alexander Kaindl sorgfältig überprüft.