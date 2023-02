DSDS-Jurorin Leony ist Schwester von Ex-1860- und Ex-FCB-Spieler – „Er sagt, Fußballer sind alles Schweine“

Von: Armin T. Linder

Hätten Sie‘s gewusst? Auch der Bruder von DSDS-Jurorin Leony steht im Rampenlicht. Er ist Fußballer und trat einst auch für TSV 1860 und FC Bayern gegen den Ball.

München - Die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes: Die Casting-Reihe feiert ein Jubiläum. Es soll eigentlich die allerallerletzte Runde des Formats sein. Und: Der zuvor geschasste Dieter Bohlen hockt wieder im Jury-Sessel - mit seinem Schützling und Buddy Pietro Lombardi an seiner Seite.

DSDS (RTL): Jurorin Leony hatte in Deutschland schon mehrere Top-Ten-Hits

Daneben sitzen zwei Frauen in der Jury, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten: die knallig-schrille Katja Krasavice und die zurückhaltend-glamouröse Leony - möglicherweise als Person die unbekannteste im Jury-Quartett 2023. Dabei ist sie doch Stammgast in den Charts: Vier Top-Ten-Singles listet offiziellecharts.de mit Leonys Beteiligung auf. Darunter „Raindrops“ aus dem Jahr 2021 gemeinsam mit Jetzt-Jury-Kollegin Krasavice, das sogar auf Platz 1 vorstieß.

Erfolgreich in den Charts und in der DSDS-Jury: Leony. © Michael Memmler/Imago

DSDS-Jurorin Leony wird häufig von Fußballern angebaggert

Die Bayerin Leony wurde von einer Schlager-Kollegin als „wunderschöne Frau“ geadelt. Ihre äußeren und inneren Werte blieben sicher auch anderen nicht verborgen. Gibt es einen Mann im Leben der 25-Jährigen? Stand Oktober 2022 nicht. „Ich bin sehr glücklicher Single“, sagte sie in einem damals veröffentlichten Video bei RTL. Sie sei schon immer gern allein gewesen und brauche Zeit für sich. Dabei wollten offenbar schon mehrere Fußballer bei ihr landen. „Durch Instagram ist es natürlich so, dass jeder jedem relativ einfach schreiben kann. Da ist leider schon mal der eine oder andere Fußballer in meinen DMs“, erklärte sie.

Korbinian Burger im Aue-Dress in der aktuellen Saison. © Frank Kruczynski/Imago

Doch ein Kicker kommt der DSDS-Jurorin nicht ins Haus. „Ich habe erstens Fußballerverbot von meinem Bruder, der ist selber Fußballer in der Dritten Liga, und er sagt, das sind alles Schweine. Und mein Ex-Freund war auch Fußballer, aber das ist schon fünf Jahre her.“

DSDS-Jurorin Leony: Ihr Bruder ist Fußball-Profi Korbinian Burger (einst bei TSV 1860 und FC Bayern)

Mit welchem Fußballer denn Leony zusammen war, da darf gerätselt werden. Wer ihr Bruder ist, das ist hingegen deutlich bekannter: Korbinian Burger. Eingefleischten Fans des TSV 1860 ist der heute 27-Jährige aus seiner Zeit an der Grünwalder Straße noch ein Begriff: Aus seiner Heimat Cham wechselte er 2010 zu den Löwen, blieb dort bis 2015 und spielte regelmäßig in der zweiten Mannschaft. Von dort ging es weiter zum Lokalrivalen FC Bayern in die Reserve. Über mehrere weitere Stationen landete Burger bei seinem heutigen Klub, dem Drittligisten Erzgebirge Aue.

Korbinian Burger (Mitte) im Jahr 2014 bei einem 1860-Shooting. Links Guillermo Vallori, rechts der heutige Dortmunder Marius Wolf. © MIS/imago

„Jedes Mal, wenn der andere irgendwo erfolgreich ist, freut man sich für ihn extrem“, sagte der Fußballer einst gegenüber der Bild. Momentan gibt es da jede Menge Grund zur Freude: Leony steht als DSDS-Jurorin und Chartstürmerin voll im Rampenlicht. Und Burger hat sich seit seinem Sommer-Wechsel in Aues Abwehr etabliert, bestritt die ersten vier Spiele 2023 über die volle Distanz. Das dürfte den Geschwistern nicht gefallen haben: Dieter Bohlen teilte unlängst unschön aus gegen Leony. (lin)