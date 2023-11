Fußball-Weltmeister macht Schauspieler-Freundin Heiratsantrag mitten an Touristen-Hotspot

Von: Andreas Knobloch

Es ist ein bekannter Ort für die Einwohner Roms. Für Paulo Dybala und seine zukünftige Frau ist der Trevi-Brunnen in Rom jetzt auch ein ganz besonderer.

Rom – Was waren das für Bilder, als Paulo Dybala von Juventus Turin in die italienische Hauptstadt zur AS Roma wechselte. Tausende Fans empfingen den Argentinier wie einen Heilsbringer. In neue Sphären hat Dybala (Niederlage im Euro-League-Finale) seinen neuen Verein seit dem Jahr 2022 nicht geführt, persönlich wird er die Stadt aber für immer im Kopf behalten.

Dybala und seine mittlerweile Verlobte Oriana Sabatini überraschten ihre Fans am 31. Oktober nicht mit einem Halloween-Outfit, sondern mit einem Verlobungsring. Der bald 30-Jährige (geboren am 15. November 93) wollte wohl noch vor seinem runden Geburtstag das Ja-Wort seiner Geliebten. Und dafür suchte er sich einen ganz besonderen Ort aus.

Paulo Dybala kniet am Trevi-Brunnen nieder – seine Angebetete sagt „Ja“

Wie er selbst auf der Plattform TikTok in einem zusammengeschnittenen Video zeigt, war der Antrag von Dybala geplant. Fast schon wie Touristen stehen Dybala und Sabatini am Brunnen und werfen – wie es Tradition ist – Münzen ins Wasser. Der Münzwurf ins Wasser bringt dem Volksglauben nach Glück. Und für die nichts ahnende Sabatini ist dieses Glück im wahrsten Sinne des Wortes unmittelbar nach Münzwurf aufgegangen. Höchstwahrscheinlich fand die Aktion am Abend des 30. Oktobers statt.

Dybala, der ein paar Kumpels eingeweiht hatte, kniete sich hin und stellte die Fragen aller Fragen. Mit dabei war auch sein Nationalmannschafts- und Teamkollege Leandro Paredes, mit dem Dybala 2022 den Weltmeistertitel holte. Er filmte die beiden Glücklichen von einer erhöhten Plattform und schrieb dazu: „Mögen sie immer sehr glücklich sein“.

Paulo Dybala (links) auf der Latte und sein Kumpel Leandro Paredes (rechts auf der Latte) feiern den WM-Titel in Katar. © IMAGO/Mike Egerton

Sabatini postet Foto nach Heiratsantrag von Dybala: „Für immer“

Sabatini postete daraufhin auch ein Bild, wie sie eine Hand ungläubig über die Augen legt, aber im Vordergrund ihren Ringfinger mit dem passenden Schmuckstückt präsentiert. „Para siempre“ – „Für immer“, nannte sie das Foto. Über 2,5 Millionen „Gefällt mir“-Angaben sind bisher abgesetzt. Sabatini steht auch in der Öffentlichkeit. Die 27-jährige Argentinierin ist Schauspielerin, Model und Sängerin. Sie ist in spanischsprachigen Serien und Filmen zu sehen gewesen, war auf Titelseiten von Zeitschriften und stand auch auf einigen Bühnen.

Am Trevi-Brunnen ereilten sich im Sommer auch weitaus schrägere Szenen, als eine Touristin von der Polizei abgeführt wurde. Das historische Denkmal wurde auch schon Opfer von Aktionen der Klimaaktivisten. (ank)