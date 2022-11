Bundesliga für alle: Hier läuft Gladbach gegen Dortmund heute live im Free-TV und Stream

Von: Tim Althoff

Gladbach gegen Dortmund wird heute kostenlos übertragen.. © Bernd Thissen/dpa

Am letzten Spieltag vor der WM können sich Bundesliga-Fans über ein Spiel im Free-TV freuen. Alle Infos, wer Gladbach gegen Dortmund heute live zeigt.

Mönchengladbach ‒ Borussen-Duell, West-Schlager und jede Menge Tradition: Wenn Borussia Mönchengladbach auf Borussia Dortmund trifft, ist ein qualitativ schlechtes Spiel nahezu ausgeschlossen. Was die beiden Rivalen aktuell eint, ist die aktuell unbefriedigende Tabellensituation. Während es bei Gladbach auf dem neunten Platz nicht für einen internationalen Platz reicht, wurde Dortmund nach der Niederlage gegen Wolfsburg auf den sechsten Rang durchgereicht.

In der sechsten aufeinanderfolgenden englischen Woche war der Kräfteverschleiß bei den Dortmundern spürbar. In Wolfsburg lief die Mannschaft ganze acht Kilometer weniger. Im letzten Spiel vor der WM geht es laut Trainer Edin Terzic darum, „nochmal alles rauszuhauen und auf Sieg zu spielen“. Dass eine Top-Leistung notwendig sein wird, zeigten schon die vergangenen Spiele im Borussia-Park. Die letzten beiden Auswärtsspiele gingen verloren.

Bundesliga, 15. Spieltag Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Anpfiff: Freitag, 11. November 2022, 20.30 Uhr Stadion: Borussia Park, Mönchengladbach Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Dortmund weiter ohne Marco Reus, dafür mit enttäuschtem Hummels

Dass die Spiele gegen Mönchengladbach besonders auswärts für uns nicht leicht sind, sieht man an den vergangenen Jahren. Es waren immer sehr enge und sehr hart umkämpfte Spiele“, weiß auch Terzic. Der junge Trainer wird allerdings erneut auf Kapitän Marco Reus verzichten müssen, der die WM 2022 absagen musste und immer noch Schmerzen hat. Besonderes Augenmerk wird außerdem auf Mats Hummels gerichtet sein, der zwar fit ist, von Bundestrainer Hansi Flick aber nicht für den deutschen Kader berücksichtigt wurde. Anders als die Team-Kollegen Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko, Niklas Süle und Julian Brandt.

Auf Gladbacher Seite wird Jonas Hofmann seine erste Weltmeisterschaft bestreiten dürfen und dementsprechend mit viel Rückenwind spielen. In welcher Verfassung seine Team-Kollegen auf den Platz kommen, wird sich zeigen. Zuletzt leistete sich die Fohlenelf immer wieder Form-Schwankungen, am Dienstag setzte es eine 1:2-Niederlage in Bochum. „Wir dürfen da nicht wankelmütig sein, sondern müssen konstant gute Leistungen auf den Platz bringen. In Bochum war ich mit der Anfangsphase überhaupt nicht einverstanden. Die Jungs sind da auch selbstkritisch und waren unzufrieden. Das Problem ist nun erkannt und analysiert. Jetzt ist es entscheidend, konstant abzuliefern“, kündigte Coach Daniel Farke an.

Gladbach gegen Dortmund heute live im Free-TV

Nachdem schon das Spiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen im Free-TV übertragen wurde, wird am Freitag auch die Partie zwischen Gladbach und Dortmund live in SAT.1 gezeigt. Die Bundesliga-Übertragung von „ran“ beginnt ab 20.00 Uhr mit den Moderatoren Matthias Opdenhövel und Andrea Kaiser. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung, Experte ist der ehemalige BVB-Profi Sven Bender.

Das Borussen-Duell in der Bundesliga heute im Live-Stream

Auch im Live-Stream wird die Begegnung kostenlos zu sehen sein. Die ran-Sendung wird parallel zur TV-Übertragung auch auf ran.de, sat1.de und Joyn gestreamt.

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund TV: SAT.1 Live-Stream: ran.de, sat1.de, Joyn, DAZN

Wer DAZN-Kunde ist, kann das Borussen-Duell außerdem bei dem Streaminganbieter live verfolgen. DAZN wird ab 19:45 Uhr mit den Vorberichten um Moderator Alex Schlüter und Experte Benny Lauth live gehen. Jan Platte kommentiert. Das Programm von DAZN ist kostenpflichtig und kann monatlich oder jährlich gekündigt werden. (ta)