Borussia Dortmund bei Mainz 05 heute live: DAZN oder Sky? Wo läuft das Bundesliga-Nachholspiel?

Von: Antonio José Riether

Erling Haaland kehrt gegen Mainz wohl zurück in die Startelf des BVB. © Dennis Ewert/imago-images

Nach dem 1:1 des FC Bayern in Hoffenheim bekommt der BVB am Mittwoch die Chance, den Rückstand auf die Münchner zu verkürzen. Wo wird das Nachholspiel beim 1. FSV Mainz 05 gezeigt?

Dortmund - Auch in dieser Spielzeit scheint der FC Bayern auf dem besten Weg, sich die Deutsche Meisterschaft zu sichern. Sieben Punkte liegt der Tabellenführer der Bundesliga vor dem Verfolger aus Dortmund, dessen Inkonstanz bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen verhinderte. Allerdings hat der BVB noch ein Spiel in der Hinterhand und könnte auf vier Punkte an den Spitzenreiter ran rücken. Voraussetzung dafür in Sieg im Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwochabend um 18.30 Uhr.

Bundesliga live: Wer zeigt FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund? Corona-Chaos sorgte für Neuansetzung

Eigentlich hätten sich Mainz und Dortmund schon am 6. März gegenüberstehen sollen, allerdings sorgten insgesamt 20 Corona-Infektionen innerhalb der Mainzer Mannschaft für eine Absage der Partie. Diese wird nun unter der Woche nachgeholt, für Borussia Dortmund ist der ungewohnte Bundesliga-Termin nach dem Aus in der Europa League kein Problem.

Die Corona-Fälle im Team sorgen auch neun Tage nach dem ursprünglichen Termin für Sorgenfalten bei den Mainzern. Cheftrainer Bo Svensson wusste selbst am Dienstag nicht, wer genau zur Verfügung steht. „Wir müssen nach wie vor damit umgehen, dass alle auf einem unterschiedlichen Stand sind“, erklärte der Däne und bekräftigte: „Für alle, die denken, wenn man negativ ist, sei man auch spielfähig: Dem ist nicht so.“ Mainz-Neuzugang Delano Burgzorg muss etwa nach seiner Infektion „bis auf Weiteres“ pausieren, bei ihm wurde eine „leichte Herzmuskelentzündung“ diagnostiziert. Beim BVB fallen Marco Reus und Mats Hummels sicher aus.

Bundesliga live: Läuft die Partie zwischen Mainz und Borussia Dortmund im Free-TV?

Für die Fans gibt es vor der Partie schlechte Nachrichten. Denn es gibt in Deutschland keine Free-TV-Übertragung aus der Mainzer MEWA Arena. Die fünf auserwählten Spiele der Bundesliga-Saison, die im linearen Fernsehen auf Sat.1 laufen, sind das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit sowie der Rückrundenauftakt, eine Partie des 17. Spieltags und die beiden Relegationsspiele.

Bundesliga live: Wo wird die Partie zwischen Mainz und Borussia Dortmund übertragen?

Die Partie sicherte sich der Streamingdienst DAZN exklusiv. Ab 18.30 Uhr überträgt der Ismaninger Sender das Bundesliga-Nachholspiel live und in voller Länge. Dabei ist Uli Hebel als Kommentator im Einsatz, ihm zur Seite steht der ehemalige TSV-1860-Profi Benjamin Lauth als Experte. Auch im Fernsehen ist DAZN als linearer Sender zu sehen, über die Anbieter Sky und Vodafone ist der Sportsender über Satellit, IPTV und Kabel empfangbar. (ajr)